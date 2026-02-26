亞城春節園遊會 逾3000人齊聚慶新春

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
貴賓們與舞獅合影。(記者林昱瑄／攝影)
貴賓們與舞獅合影。(記者林昱瑄／攝影)

為慶祝馬年到來，亞特蘭大2026年春節園遊會(Lunar New Year Festival)日前僑教中心舉辦。現場除了有熱力四色的歌舞演出，充滿年味的舞龍舞獅，也有各式文化、手作攤位﹑亞洲美食等，吸引了逾3000僑胞及各族裔民眾參與。

喬治亞州參議員Michael Rhett、州眾議員Karen Lupton以及Long Tran、韓國總領事、海地總領事，多位地方郡縣首長及商業高層等嘉賓也到場同歡。

亞特蘭大台美學校鼓隊以澎湃擊鼓聲為活動拉開序幕；隨後，活動召集人暨僑務委員陸復泰、駐亞特蘭大臺北經濟文化辦事處處長林主恩、州參議員Michael Rhett等人逐一向大家拜年。

Karen Lupton與身為東道主的仙伯里市(Chamblee)市長Brian Mock憶起多年來參與園遊會，感謝駐亞城辦事處辦理此活動。Mock並帶領市府同仁致贈贊助支票2500元給園遊會籌備會。主辦單位還邀請嘉賓們現場揮毫，寫下新年賀詞，祝賀新年馬到成功。

兩天活動的表演節目包括中華舞蹈社、重陽龍鳳鼓隊、王靜芬線條舞社、FASCA亞特蘭大分會、安方舞蹈團、喬治亞州高爾夫球協會、雲夢舞團等，演出包括歌唱、舞蹈、扯鈴等多元演出，現場觀眾掌聲連連。

場內另設置多個攤位，有老師教導寫書法、摺紙，臉部彩繪等，來賓們也可試穿傳統服飾拍照。來賓們並穿梭於帳篷內的各式亞洲美食，珍珠奶茶、滷肉飯、鹹酥雞、紅豆餅，都讓僑胞們大呼思鄉，主流民眾大快朵頤。

舞龍舞獅表演讓圍觀民眾驚嘆連連，小朋友們更是興奮地手舞足蹈。現場來賓也將紅包餵給金獅，代表今年好運旺旺來。

貴賓們現場揮毫，寫下新年賀年詞。(記者林昱瑄／攝影)
貴賓們現場揮毫，寫下新年賀年詞。(記者林昱瑄／攝影)
重陽龍鳳鼓隊賣力演出。(記者林昱瑄／攝影)
重陽龍鳳鼓隊賣力演出。(記者林昱瑄／攝影)
仙伯里市致贈春節園遊會籌備會2500元贊助款項。左起為僑務委員陸復泰，仙伯里市市...
仙伯里市致贈春節園遊會籌備會2500元贊助款項。左起為僑務委員陸復泰，仙伯里市市長Brian Mock。(記者林昱瑄／攝影)
到場嘉賓們合影。(記者林昱瑄／攝影)
到場嘉賓們合影。(記者林昱瑄／攝影)
老師教導孩童們剪紙。(記者林昱瑄／攝影)
老師教導孩童們剪紙。(記者林昱瑄／攝影)
亞城民眾Becky(左)與Janet第一次參加園遊會。兩人屬馬，今年歡慶60歲，...
亞城民眾Becky(左)與Janet第一次參加園遊會。兩人屬馬，今年歡慶60歲，直呼今年會「行大運」。(記者林昱瑄／攝影)
劉承璋老師替孩子們臉部彩繪。(記者林昱瑄／攝影)
劉承璋老師替孩子們臉部彩繪。(記者林昱瑄／攝影)

