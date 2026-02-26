北卡華人聯合會迎春宴 逾500嘉賓共襄盛舉

民選官員和贊助代表、工作人員。(記者王明心/攝影)

北卡 規模最大的華人 團體華人聯合會(CAFA)日前在北卡州大McKimmon會議中心舉辦「駿馬迎新春宴盛典」，聯邦、州級和市級官員、中國駐美大使館 代表等到場祝賀。曾留學中國的北卡首府洛麗市長考威爾(Janet Cowell)擔任主題演講嘉賓，中英文並用，祝福友誼長存、闔家歡樂。

晚宴席開66桌，氣氛充滿節慶喜氣，吸引500餘人參加。在主持人王菁、著名博主「麥克老師」、青少年嶽藝的引導下，舞獅開場，10歲Mekenna Liu領唱美國國歌。華聯會長江俞霖感謝大家的參與，表示馬象徵活力、力量、奉獻和進取，正體現社區的價值觀，也與該會的使命契合，望能與大家攜手並進，繼續建立一個強大、包容、充滿活力的社區。

國會眾議員Deborah Ross表示中美友誼是北卡不可或缺的部分。活動冠名贊助商三角社區基金會總裁Lori O'Keefe介紹該基金會透過與熱心捐贈者和強大非營利組織合作，打造更強大的三角地區。副州長杭特(Rachel Hunt)回想其父前州長Jim Hunt生前熱愛馬匹，馬年對她格外親切。

州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)感謝華人對北卡經濟和文化的貢獻。州長Josh Stein的代表Cristina Espana、國會參議員Valerie Foushee的代表Jonathan Black也陸續拜年。

中國駐美大使館參贊董傳傑指出中美關係是國際間最重要的雙邊關係，期待相互成就、共同繁榮。他也勉勵大家促進中美民間交流。前國會議員、現競選地方檢察官的Wiley Nickel以華語祝「新年快樂、恭喜發財」。

考威爾演講時回想自己1987年在賓大學中文，兩年後去南京大學留學，與中國學生同住宿舍，體驗第一手文化經驗。她用好幾個成語來形容自己對中國的感受: 文化「博大精深」、但那時社會經濟拮据，大家要想辦法「鑿壁偷光」。這幾十年來，她目睹中國驚人的發展，與昔日光景「相去甚遠」，佩服「能屈能伸」的韌性，希望能「友誼長存」。