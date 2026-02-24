我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

阿州中區華人協會 歡喜熱鬧慶馬年

記者王宇平／阿州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長輩發放紅包。(記者王宇平／攝影)
長輩發放紅包。(記者王宇平／攝影)

為歡慶2026年農曆新年、弘揚中華傳統文化及促進社區交流與團結，「阿州中區華人協會」日前在蒙市Auburn University禮堂舉行春節慶祝活動。本次活動採取「先文藝表演、後團圓晚宴」的形式，吸引了蒙市及附近地區近兩百多名華人僑胞及社區友人出席，蒙市主流電視媒體WAKA和WSFA均到場採訪，氣氛熱烈。

活動在精彩熱鬧的舞龍節目中拉開帷幕，節目形式豐富多樣，包括獨唱、合唱、民族和現代舞蹈、器樂演奏及其他文藝表演等，演員們傾情演出，贏得觀眾陣陣掌聲與喝彩。

華人協會也在活動中進行新舊會長交接儀式，新任會長趙永華首先代表協會致贈獎牌給卸任會長王志勇，感謝他在過去兩年間為協會的服務與辛勞。趙永華致詞表示，協會與大家並肩前行，像勤勞的駿馬，深耕於蒙市社區，除了共同守護文化薪火外，並努力搭建服務平台，推動社區互助。他說，春節是中華民族最重要的傳統節日之一，不僅承載著團圓與祝福，也希望透過舉辦春節慶祝活動，凝聚社區力量，增進彼此情誼，同時讓更多不同族裔的朋友了解中華文化的魅力。

文藝演出結束後，與會嘉賓移步宴會廳，共享豐盛的新春團圓宴。大家圍桌而坐，舉杯互賀，暢敘鄉情與友情，其間還穿插發放紅包及抽獎遊戲助興，每位會員並領到印刷精美的年鑑，場面溫馨融洽，為新的一年送上美好祝願。

現代舞All the World Gifted Me。(記者王宇平／攝影)
現代舞All the World Gifted Me。(記者王宇平／攝影)
藏族舞蹈格桑拉。(記者王宇平／攝影)
藏族舞蹈格桑拉。(記者王宇平／攝影)
蒙市華人基督教會獻唱詩歌。(記者王宇平／攝影)
蒙市華人基督教會獻唱詩歌。(記者王宇平／攝影)
賀新年舞蹈。(記者王宇平／攝影)
賀新年舞蹈。(記者王宇平／攝影)
祥龍騰飛賀新年。(記者王宇平／攝影)
祥龍騰飛賀新年。(記者王宇平／攝影)

世報陪您半世紀

春節 華人 現代舞

上一則

中位年收入15萬 新澤西州亞裔家庭稱霸各族裔

下一則

華府NBA台灣之夜 李多慧、林襄現身成焦點

延伸閱讀

北上廣春節文旅成績單出爐 旅遊收入皆增長兩位數

北上廣春節文旅成績單出爐 旅遊收入皆增長兩位數
布碌崙班森賀華社馬年遊行 無畏暴風雪如期進行

布碌崙班森賀華社馬年遊行 無畏暴風雪如期進行
中國春節出境遊火爆 荷蘭梵谷博物館也遭中客「占領」

中國春節出境遊火爆 荷蘭梵谷博物館也遭中客「占領」
台灣大專校友會春宴 台北之聲賀馬年

台灣大專校友會春宴 台北之聲賀馬年

熱門新聞

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
西北區印大的英文、電腦軟體與媒體應用系，都列入印州參議會通過的初步學程裁減名單。(西北區印大臉書)

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

2026-02-16 10:19
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課