阿州中區華人協會 歡喜熱鬧慶馬年

長輩發放紅包。(記者王宇平／攝影)

為歡慶2026年農曆新年、弘揚中華傳統文化及促進社區交流與團結，「阿州中區華人 協會」日前在蒙市Auburn University禮堂舉行春節 慶祝活動。本次活動採取「先文藝表演、後團圓晚宴」的形式，吸引了蒙市及附近地區近兩百多名華人僑胞及社區友人出席，蒙市主流電視媒體WAKA和WSFA均到場採訪，氣氛熱烈。

活動在精彩熱鬧的舞龍節目中拉開帷幕，節目形式豐富多樣，包括獨唱、合唱、民族和現代舞 蹈、器樂演奏及其他文藝表演等，演員們傾情演出，贏得觀眾陣陣掌聲與喝彩。

華人協會也在活動中進行新舊會長交接儀式，新任會長趙永華首先代表協會致贈獎牌給卸任會長王志勇，感謝他在過去兩年間為協會的服務與辛勞。趙永華致詞表示，協會與大家並肩前行，像勤勞的駿馬，深耕於蒙市社區，除了共同守護文化薪火外，並努力搭建服務平台，推動社區互助。他說，春節是中華民族最重要的傳統節日之一，不僅承載著團圓與祝福，也希望透過舉辦春節慶祝活動，凝聚社區力量，增進彼此情誼，同時讓更多不同族裔的朋友了解中華文化的魅力。