亞城中華文化學校與石頭山公園 攜手賀新年

表演團體大遊行，熱鬧又喜氣。(記者林昱瑄／攝影)

為慶賀農曆新春，亞特蘭大 中華文化學校(Chinese Cultural School of Atlanta)第四年與知名景點石頭山公園(Stone Mountain Park)合作，共同推出農曆新年慶典。該校出動師生設置文化、手作及遊戲攤位、並邀請當地數十個亞洲團體演出，活動當晚並有全體大遊行以及精采的無人機 及燈光秀等，年味十足。

書法攤位很受主流民眾歡迎。(記者林昱瑄／攝影)

林香蘭(右一)，閻樹榮(右四)，以及夏忠菁(左二起)、邱婷蘭、林主恩伉儷。(記者林昱瑄／攝影)

活動當晚舞龍舞獅演出揭開序幕，包括Discover DeKalb執行董事/CEO James Tsismanakis、石頭山公園總裁唐布斯基(Michael Dombrowski)、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩，以及中華文化學校董事長邱婷蘭等向大家拜年，並餵食舞獅紅包。

來賓們駐足於手作攤位。(記者林昱瑄／攝影)

熱鬧的舞龍舞獅帶動現場氣氛。(記者林昱瑄／攝影)

這項活動慶典已成為美東南地區最盛大的慶祝農曆新年慶典之一。當天除亞城來賓外，更有許多來自鄰近各州，如南卡﹑北卡、佛州、田納西的民眾，驅車數小時親身體驗年節氣氛。來自田州諾克斯維爾(Knoxville)的Lauren一家人，此次受到朋友邀請驅車四小時前來，她說孩子們非常享受手作及童玩攤位，應景的燈飾及喧鬧的舞龍舞獅表演，也讓他們如同走訪了一趟亞洲。

今年園區新增台灣原住民服飾及陳設。左四起為中華文化學校校長林香蘭，駐亞特蘭大臺北經濟文化辦事處處長林主恩伉儷，亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮。(記者林昱瑄／攝影)

中華文化學校設置多個文化攤位，包括講述過年故事及教授吉祥話。(記者林昱瑄／攝影)

今年現場也增添了台灣的原住民服飾以及擺設，更增添台灣能見度。亞城民眾Andrew見到台北101 的海報興奮地與之合照。他說父親在越戰時期駐紮於關島，曾帶兒時的他造訪台灣，他猶記得當時下榻於圓山大飯店，對其精緻的建築設計印象深刻。

活動現場舞台上也有多元文化的表演輪番上陣，包含舞龍舞獅、扇舞、鼓隊、戲劇演出等。園區內也不時有舞獅、財神爺、以及最熱門的Labubu人偶走動，氣氛熱烈。

張燈結綵，喜氣洋洋。(記者林昱瑄／攝影)

現場也舉行K-Pop舞蹈大賽，許多年輕朋友們上台飆舞展現活力。活動壓軸則是由表演團體帶領來賓們遊行至大草坪，而晚間8時30分由數百架無人機演出的燈光秀，光彩炫目令現場觀眾驚呼連連。

主辦單位與嘉賓合影。右一為林香蘭，右三起邱婷蘭、閻樹榮、唐布斯基(Michael Dombrowski)、林主恩伉儷。(記者林昱瑄／攝影)

中華文化學校校長林香蘭表示，今年的石頭山活動將持續在2月21日、22日、28日，及3月1日進行。活動由下午4時開始，至晚間9時結束。

詳情可上石頭山公園網站：https://reurl.cc/OR9ykA，或學校官網：https://atlantaccs.org/查詢。她也提到5月31日至6月11日將舉辦為期12天的「台灣新時代科技與華語學習營」，歡迎青少年及18歲以上成人踴躍參與，報名網址：https://reurl.cc/8bdg2b。