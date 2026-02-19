FBI查喬州選舉中心 缺席票無摺痕陷疑雲

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州富頓郡選舉中心為此次FBI調查焦點。(路透)
聯邦調查局(FBI)日前公開1月28日針對喬治亞州富頓郡選舉中心(Fulton County Election Hub)進行突襲行動的搜索令及一份長達20頁的證詞宣誓書。這份關鍵文件揭示，聯邦當局正深入調查2020年大選期間，該郡在處理超過52萬張選票時，是否涉及違反聯邦法律的「故意行為」以操縱計票結果。

根據FBI特工埃文斯(Hugh Raymond Evans)提交的宣誓書，調查焦點在於幾項重大的計票缺陷。首先，基於投開票所人員的證詞，當局正追查多批完全沒有摺痕、外觀完好無損的缺席選票，這與郵寄選票必須折疊入信封的常理不符。

此外，富頓郡官員已承認在最初計票與後續重新計票中，有數千張選票的電子掃描影像遺失，導致審計鏈出現斷層。數據分析師更進一步指出，部分選票圖像疑似遭到多次掃描，這種統計異常可能旨在人為地使重新計票結果與初步計票保持一致。

針對上述疑點，執法部門在上月底的行動中扣押了所有紙本選票、缺席選票、臨時選票，以及投票機的「零點磁帶」與結算報告。搜查範圍甚至擴及高等法院書記官辦公室控制下、受州級封條保護的權限受限區域。

聯邦調查人員稱，雖然2021年的州級評估指該郡流程僅屬「馬虎」，但若這些失誤被證實為「故意」造成，無論是否足以扭轉選舉結果，都已構成對聯邦選舉紀錄保存法律及公平程序之破壞。

此項調查在政治領域引發強烈震盪。富頓郡主席皮茨(Robb Pitts)隨即對此發表嚴正聲明，將宣誓書內容形容為「老調重彈的謠言與未經證實的陰謀論」。皮茨指出，這場行動不僅是對富頓郡的針對性打擊，更可能是聯邦政府更廣泛「全國性干預行動」的開端，他已聯繫費城與底特律等城市官員，警告他們可能成為下一個目標。

與此同時，喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)也對FBI的介入表示不滿，直指這項調查是「浪費時間與納稅人的錢」。

FBI 費城 喬州

罕見寶可夢卡牌 新州1649萬售出創紀錄

濫發卡車駕照 聯邦擬凍結伊州1.3億補助

