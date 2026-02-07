終生人壽保險的靈活性在哪？

作者專業保險經紀人Belinda Shu

通常，沒有人會願意支付人壽保險直到去世那一天。不幸的是，目前市場上的萬能壽險(UL)確實會強行讓你支付到你去世那一天！保費 不但隨著年齡的增長而變得更加昂貴；甚至於，從簽訂的那一刻開始，就無法進行調整。因此，傳統的UL無法根據投保人的經濟狀況和需求而進行調整。

美國家庭保險人壽保險公司(AMFAM LIFE)正是看到UL這樣的弊端，獨家推出了極具創新性的、可靈活調整保證終生的人壽保險產品(dream secure flexible)來為我們的客戶提供更好的保障。購買人壽保險將説明所有年齡段的人。因為不僅對家庭保護是如此的重要。而且它也將有助於您的退休金 。讓我們一起來看看這個創新的人壽保險產品的靈活性和投保人的自主性在哪：

*保費返還的最佳形式：獲得一份終生人壽保險！

*Paid-up終生人壽保險：您付出的保費丟不了，這將説明您支付最低保費，獲得一份終生人壽保險。

*保費金額自主：只要繳納最低的保費金額，保單就不會失效；加大保費的投入，就可以加速付清保單。

*支付期限自主：您可以選擇一次性全額付款，也可以選擇1到20年分期付款，具體取決於您的經濟情況。

*死亡撫恤金額自主：死亡撫恤金會隨著投保的金額增加而增加。

*停付時間自主：您可以選擇在指定的歲數(paid-up age)停止支付，也可以選擇在達到一定的死亡撫恤金額(paid-up death benefit)時停止。

*生前福利：可以用作抵押品，例如：為您的企業獲取貸款。

*應急基金：可以從人壽保險持有的現金價值中借貸應急款。

*現金價值增長+稅收遞延。

*終生收入：您可以選擇終生提款的方式，讓年輕時的這份投入，成為您退休生活的一筆補助。

如果不幸身患絕症，出示醫生證明，可以提前支取75%的死亡撫恤金。 因為沒有使用途徑的限制，相對於長期護理更適合您的需求。

DreamSecure Flexible提供保證終生的，可靈活調整的人壽保障，保單的條款允許它隨著您生活的變化而調整。有了這種可客製化調整的人壽保險，無論您處於人生的哪個階段，您都可以在經濟上保護您所愛的人。

我們有不同的計劃來滿足不同的需求，進一步的諮詢，請致電我們770-280-4350詳談。

美國家庭人壽保險公司(American Family Life Insurance)被最苛刻的評級機構WARD集團，連續12年選為全美最佳50家人壽和醫療保險 公司，體現了AMFAM 的財力雄厚和保單的可信度，也是Weiss評級里，為數不多的A+保險公司。

Belinda Shu代理處在過去11年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，累積了豐富的經驗，能夠更好地為您選擇最合適的保單。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒 (Belinda Shu Agency INC) 提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu 保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM) 在GA 最大的保險代理處，也是全美亞族最大的保險代理處。累積了豐富驗，為您選擇最合適的保單。