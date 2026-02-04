全美房價下跌14主要都會區 佛州、德州、加州就占12個

喬州一處房產掛牌上市。(美聯社)

佛羅里達州、德州、加州 目前已成為全美房地產 市場崩盤的中心，全美房價 下跌的14個主要都會區中，這三州就占了12個。跌幅最大的是德州達拉斯，該市房屋銷售價格中位較上年同期下跌了7.6%。

曾經炙手可熱的佛州房市也出現下滑，邁阿密、傑克遜維爾、奧蘭多和勞德代爾堡(Fort Lauderdale)的房價都下跌。

加州也有四個大都會區房價下跌，其中包括跌幅全美第二大的奧克蘭(5.6%)、聖荷西、沙加緬度和洛杉磯。

喬治亞州亞特蘭大和科羅拉多州丹佛的房價也開始下滑，這兩個同樣位於陽光地帶的城市，此前房價穩固的時間比其他三個城市更長，但現在也出現價格暴跌。

房價下跌的背後是需求大減。根據Redfin自2012年以來的數據，2025年12月份全美待售房屋數量下降了5.9%，跌至除2022年4月疫情導致房地產市場停滯之外的最低水平。

加州沙加緬度Redfin高級房地產經紀人威廉斯(Alison Williams)表示，買家非常挑剔，雖然市場房源不多，但足讓買家有充足的時間慢慢挑選。而有些買家需要先賣掉現有房屋，但賣家拒絕接受附帶條件而使交易陷入僵局。

由於房價居高不下、裁員以及日益加劇的經濟和政治不確定性，購屋者一直持謹慎態度。賣家不願大幅降價，甚至直接將房屋撤出市場。

儘管陽光地帶各州房價下跌，但全美房價仍居高不下。 12月房屋銷售價格中位數較去年同期上漲0.5%，達到42萬8742元，創下了12月份歷史新高。

但這是2023年6月以來最慢的成長比例，且許多購屋者已經無法負擔高昂的房價。

過去一年，底特律、新澤西州紐瓦克和聖路易斯的房價漲幅最大，房屋銷售價格中位數分別上漲了8.9%、8%和7.8%。

房貸利率徘徊在6%左右，約為疫情期間低點的兩倍。

房屋銷售所需時間也正在延長。12月份簽約的房屋平均在市場上停留了60天，這是十年來12月份最慢的銷售速度，比去年同期延長了6天。

越來越多的購屋者在交易後期放棄。12月全美約有4萬筆房屋交易被取消，占待售房屋總數的16.3%，這是自2017年有記錄以來12月最高的取消率。

由於買家寥寥無幾，賣家也減少了掛牌房源。新掛牌房源數量較去年同期下降1.4%，較去年同期下降4.9%。

威廉斯說，「一些過去五年購房的賣家在扣除交易費用和佣金後發現自己根本資不抵債。」

12月份售出的房屋平均成交價比最終掛牌價低1.8%，這是自2022年以來12月份最大的折扣。只有22%的房屋最終成交價高於掛牌價。

在休士頓，房屋簽訂合約的平均時間為79天，比去年同期延長了19天，是該報告都會區中最大增幅城市。