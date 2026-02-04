我的頻道

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

2026海外青年英語服務營亞城說明會 2/8登場

亞特蘭大訊
亞特蘭大僑教中心將於2月8日(周日)下午2時30分舉辦「2026年海外青年英語服務營」說明會暨前期學員心得分享會。(僑教中心提供)
亞特蘭大僑教中心將於2月8日(周日)下午2時30分舉辦「2026年海外青年英語服務營」說明會暨前期學員心得分享會，邀請有志投入國際志工服務的青年學子及家長踴躍參加。

本次說明會除詳細介紹營隊宗旨與報名流程外，也特別安排歷屆學員、家長現身說法，分享在臺灣進行英語教學服務的真實體驗，讓有意報名者更全面了解活動價值與成長收穫。現場亦將提供i僑卡申辦協助服務，便利僑胞青年辦理相關手續。

「海外青年英語服務營」招募對象為：報名時已就讀11年級以上，且於2026年11月30日前年滿17歲、並於2026年7月4日未滿25歲之青年。

亞特蘭大僑教中心誠摯邀請有志於英語教學、文化交流及國際服務的青年朋友，把握此次說明會機會，為自己打造一個兼具學習、服務與成長的精彩暑期旅程。

活動地點：亞特蘭大僑教中心, 5377 New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341

說明會報名表單：https://forms.gle/xkA4uYyX4bwiraNK8

亞特蘭大

