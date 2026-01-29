不是第1？亞城機場：客運量才是機場流量標準

芝加哥 歐海爾(O'Hare)國際機場和亞特蘭大 Hartsfield-Jackson國際機場近期針對何者為全球最繁忙機場爭論不休。

儘管最新數據指稱，歐海爾已正式超越亞特蘭大機場，成為更為繁忙的全球航空樞紐。但亞城機場表示，在關鍵領域亞城「仍繼續保持領先」。

亞城機場表示，該數據所使用的數據僅適用於飛機起降(aircraft landings and takeoffs)，而非真正衡量機場流量的標準「乘客客運總量(passenger traffic)」。所以機場總經理史密斯(Ricky Smith)表示，亞城仍是全球最繁忙的機場。

根據國際機場協會(ACI)最新發布的2024年數據，該機場的客運量達到1.081億人次，穩居榜首。

而芝加哥歐海爾機場現在聲稱其是全球最繁忙的機場，其依據是2025年聯邦航空管理局(FAA)的數據顯示，該機場的飛機起降為85萬7392次，而亞特蘭大機場的起降為80萬7625次。

史密斯說，起降架次是一個不同的指標，並且會受到航班頻率和飛機大小的影響。

國際機場協會是「全球機場資料權威機構」，該協會將在今年夏天發布最新數據。