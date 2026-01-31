我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

喬治亞理工學院與艾默蕾大學中國學生會聯合舉辦 2026 馬年春節聯歡晚會 即日起開放招商合作

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合春晚於校園舉行，現場由學生團隊負責演出與執行。有意贊助者可掃瞄右下角二維碼。(學生會提供)
聯合春晚於校園舉行，現場由學生團隊負責演出與執行。有意贊助者可掃瞄右下角二維碼。(學生會提供)

亞特蘭大

喬治亞理工學院中國學生學者聯合會(GTCSSA)與艾默蕾大學中國學生會(Emory CSA)將於 2026 年 2 月 14 日(週六)，在 Georgia Tech John Lewis Student Center 聯合舉辦馬年春節聯歡晚會。主辦單位表示，本次活動以校園學生社群為核心，並以招商合作為主要對外窗口，目前已正式啟動招商作業。

此次春晚由兩校學生會首次以聯合主辦形式籌劃，籌備與執行工作皆由學生志工團隊負責。由於屬於學生自治組織合作，整體活動規模與人力資源有限，主辦單位說明，晚會 不對贊助商以外的一般社會人士開放，現場參與對象以兩校學生及合作贊助單位相關人員為主。

晚會內容以舞台表演為主，節目形式包括舞蹈、歌唱、樂器演奏與綜合性演出，演出人員主要來自喬治亞理工學院與艾默蕾大學在校學生，涵蓋理工、醫學、商學及人文等不同學科背景。節目安排以學生自主報名與排練為基礎，呈現校園社團年度文化活動成果。

主辦單位指出，聯合春晚為兩校中國學生社群年度重要活動之一，現場將聚集亞特蘭大都會區中具高度集中度的中國留學生族群。依歷年校園活動經驗，觀眾年齡層多落在 20 至 30 歲之間，主要為在美就讀本科、碩士與博士班學生，具備穩定校園消費與社群傳播特性。

本次招商合作以實體活動曝光與校園社群接觸為核心，合作方式包含現場展示、活動期間露出、宣傳素材投放及學生社群平台推廣等。相關合作內容將依贊助層級與形式規劃，並由兩校學生會團隊共同執行。

GTCSSA為喬治亞理工學院官方註冊學生組織，ECSA則為艾默蕾大學長期運作之學生社團，雙方近年持續進行跨校合作，透過文化與社群活動促進學生交流。主辦單位表示，期望透過本次春晚，建立穩定且具延續性的校園合作模式，也為有意接觸學生族群的合作夥伴提供實際互動機會。

有關招商合作內容、形式與截止時間，主辦單位已同步公布於招商手冊中，並開放有意合作單位洽詢。聯絡詳情可掃瞄二維碼或電郵：[email protected]

亞特蘭大 中國留學生 大都會

上一則

芝華翁謝煥星當街遭行刑式槍殺 兇嫌判刑65年

下一則

巫師台灣之夜2/20登場 大華府祭孔大典3/21舉行

延伸閱讀

臺山寧陽會館春節團年宴溫情舉行

臺山寧陽會館春節團年宴溫情舉行
馬踏祥雲送福來-費城安良工商會新春團年宴

馬踏祥雲送福來-費城安良工商會新春團年宴
駐芝中領館王保東 寒冬走訪37僑社送馬年祝福

駐芝中領館王保東 寒冬走訪37僑社送馬年祝福
中國春晚今年將用2種人形機器人 業內評：從炫技轉為實用

中國春晚今年將用2種人形機器人 業內評：從炫技轉為實用

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43
四死槍擊案目前由葛溫內特郡(Gwinnett County)警方偵辦。(葛溫內特郡警局)

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

2026-01-30 09:31
酷寒來襲，密大校園也連日低溫。(美聯社)

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

2026-01-27 09:39
19歲男子雷武卡斯(Nedas Revuckas)。(Downers Grove警局)

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

2026-01-30 08:58
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

2026-01-25 16:11

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫