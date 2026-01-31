喬治亞理工學院與艾默蕾大學中國學生會聯合舉辦 2026 馬年春節聯歡晚會 即日起開放招商合作

聯合春晚於校園舉行，現場由學生團隊負責演出與執行。有意贊助者可掃瞄右下角二維碼。(學生會提供)

亞特蘭大 訊

喬治亞理工學院中國學生學者聯合會(GTCSSA)與艾默蕾大學中國學生會(Emory CSA)將於 2026 年 2 月 14 日(週六)，在 Georgia Tech John Lewis Student Center 聯合舉辦馬年春節聯歡晚會。主辦單位表示，本次活動以校園學生社群為核心，並以招商合作為主要對外窗口，目前已正式啟動招商作業。

此次春晚由兩校學生會首次以聯合主辦形式籌劃，籌備與執行工作皆由學生志工團隊負責。由於屬於學生自治組織合作，整體活動規模與人力資源有限，主辦單位說明，晚會 不對贊助商以外的一般社會人士開放，現場參與對象以兩校學生及合作贊助單位相關人員為主。

晚會內容以舞台表演為主，節目形式包括舞蹈、歌唱、樂器演奏與綜合性演出，演出人員主要來自喬治亞理工學院與艾默蕾大學在校學生，涵蓋理工、醫學、商學及人文等不同學科背景。節目安排以學生自主報名與排練為基礎，呈現校園社團年度文化活動成果。

主辦單位指出，聯合春晚為兩校中國學生社群年度重要活動之一，現場將聚集亞特蘭大都會 區中具高度集中度的中國留學生 族群。依歷年校園活動經驗，觀眾年齡層多落在 20 至 30 歲之間，主要為在美就讀本科、碩士與博士班學生，具備穩定校園消費與社群傳播特性。

本次招商合作以實體活動曝光與校園社群接觸為核心，合作方式包含現場展示、活動期間露出、宣傳素材投放及學生社群平台推廣等。相關合作內容將依贊助層級與形式規劃，並由兩校學生會團隊共同執行。

GTCSSA為喬治亞理工學院官方註冊學生組織，ECSA則為艾默蕾大學長期運作之學生社團，雙方近年持續進行跨校合作，透過文化與社群活動促進學生交流。主辦單位表示，期望透過本次春晚，建立穩定且具延續性的校園合作模式，也為有意接觸學生族群的合作夥伴提供實際互動機會。

有關招商合作內容、形式與截止時間，主辦單位已同步公布於招商手冊中，並開放有意合作單位洽詢。聯絡詳情可掃瞄二維碼或電郵：[email protected]。