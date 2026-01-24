我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

周末極端天氣 台美企業徵才交流會延至2/28

【亞特蘭大訊】

由於本周末將出現極端天氣，基於對所有與會者、演講嘉賓和合作夥伴安全的考慮，甘斯維爾台灣商會表示，原定於1月26日的台灣-美國企業招聘交流會將延期至2月28日(周六)下午2時至5時舉辦，地點仍在亞特蘭大僑教中心(5377 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341)

商會表示，所有已註冊者資格均在新日期/時間有效。如果已報名者無法參加2月28日的活動，請聯繫商會：[email protected]尋求協助。

2月28日活動當天將有包括富士康工業富聯(FII)、融程(Adata Industrial)、漢鐘(Hanbell)、廣達(Quanta Computer)、宏遠紡織(Ever Shine Textile)及J5create等多家企業將進行公司介紹，並分享目前開放徵才職缺與所需人才背景。

歡迎目前在職人士、正在尋找工作機會者、台灣留學生與應屆畢業生踴躍參加。意者請上網報名：https://forms.gle/Goma9wQ139tzt6fMA

亞特蘭大 富士康 留學生

上一則

CG Luxury Home Services以專業與誠信重建屋主信心

下一則

冬季風暴將來襲 達美航空提供旅客免費改期

延伸閱讀

中美商會新舊會長交接 上千嘉賓見證

中美商會新舊會長交接 上千嘉賓見證
東北總商會 聖蓋博慶10周年

東北總商會 聖蓋博慶10周年
楊如耀接掌台美商會青商部 200人見證

楊如耀接掌台美商會青商部 200人見證
全美浙江總商會換屆 將成立全球浙商俱樂部

全美浙江總商會換屆 將成立全球浙商俱樂部

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

2026-01-19 11:19
賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

2026-01-21 09:52
冰雪暴將於本周末襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。對此，達美航空宣布將為乘客提供行程重新安排的服務，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。(達美網站)

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

2026-01-23 11:11

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星