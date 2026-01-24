周末極端天氣 台美企業徵才交流會延至2/28

由於本周末將出現極端天氣，基於對所有與會者、演講嘉賓和合作夥伴安全的考慮，甘斯維爾台灣商會表示，原定於1月26日的台灣-美國企業招聘交流會將延期至2月28日(周六)下午2時至5時舉辦，地點仍在亞特蘭大 僑教中心(5377 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341)

商會表示，所有已註冊者資格均在新日期/時間有效。如果已報名者無法參加2月28日的活動，請聯繫商會：[email protected]尋求協助。

2月28日活動當天將有包括富士康 工業富聯(FII)、融程(Adata Industrial)、漢鐘(Hanbell)、廣達(Quanta Computer)、宏遠紡織(Ever Shine Textile)及J5create等多家企業將進行公司介紹，並分享目前開放徵才職缺與所需人才背景。

歡迎目前在職人士、正在尋找工作機會者、台灣留學生 與應屆畢業生踴躍參加。意者請上網報名：https://forms.gle/Goma9wQ139tzt6fMA