成本飆升 喬州農民被迫放棄3000畝耕地

各方面成本飆漲，導致全美多州農夫都承受巨大損失(示意圖非受訪者)。(路透)

由於投入成本飆升，喬治亞州 農民哈雷爾(Alex Harrell)被迫將耕地面積削減了一半，並預測到2026年，喬州 西南部將出現更多農田荒蕪。

2025年11月，全美極負盛名的農產品生產商之一的哈雷爾被迫放棄其6000畝的農場中近一半的種植面積。「我無法代表全美地區，但在我們這裡，世代耕作的農民要麼縮減規模，要麼放棄種植，要麼申請破產保護，要麼只能勉強維持生計。」

「如果連續三年以上都在淨利上原地打轉，我就必須做出改變，」36歲的哈雷爾解釋。「當化肥、農藥和機械成本在短時間內上漲300%時，一切都亂套了，尤其是在大宗商品價格暴跌的情況下。」

2025年，哈雷爾在喬州西南李郡(Lee)種植了6000畝的玉米、大豆、棉花和小麥。 「在農業領域，收支平衡就已經夠難了，但我們的情況更慘。每年農業投入成本都在上漲，我看不到任何改變的希望。」

哈雷爾表示，2025年11月，他用七項指標仔細檢視了他的土地，並根據A到F的等級進行評級。他放棄了所有在兩項以上類別中評分為C至F的土地，這使其耕地面積減少了45%。

2024年8月，哈雷爾以每英畝高達218.28蒲式耳的驚人大豆產量，打破了他自己在2023年創下的206.79蒲式耳的世界紀錄。他連續兩年創造了大豆產量的歷史新高。

以往對應生產成本，哈雷爾採取的策略是擴大規模、以降低平均成本。「但現在行不通了。」人們逐漸意識到，在該地區過度擴張農地十之八九意味著減產，因為根本無法精心照料。

換句話說：灌溉、除草、反覆噴灑殺菌劑、勞動力調度以及其他一系列管理措施，都造成了永無止境的追趕成本局面。

哈雷爾對農藝、作物管理和財務盈虧的深刻理解讓他被迫做出艱難決定。他警告，喬州南部農民連續幾年遭受的巨大損失已到了難以承受的地步。

「由於投入成本高得離譜，農民都賺不到錢。有些人積蓄化為烏有，或是農場淪為破產清算，只能被迫放棄。」