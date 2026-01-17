狀況良好遊樂場設施出售 耶穌聖名堂歡迎直接親臨現場查看選購

我的頻道

亞特蘭大訊
色彩鮮明、結構完整的戶外遊樂設備，可為孩子建造健康快樂的園地。
位於喬治亞州 Norcross 市的 耶穌聖名華人天主堂(Holy Name of Jesus Chinese Catholic Mission)，現有狀況良好的戶外兒童遊樂場設施對外出售，歡迎有需要的教會、學校、幼兒園、社區中心或私人機構直接親臨現場實地查看，為孩子們打造一個安全、健康又充滿歡樂的活動空間。

由於耶穌聖名堂即將展開新一階段的整體園區改建工程，原有戶外遊樂區需配合重新規劃，因此決定釋出這組仍在良好狀況中的遊樂設備，期盼能讓這些設施在新的地點繼續服務更多孩童。

*設施完整 多元安全

本次出售的遊樂場設備包含大型組合式遊戲架、溜滑梯、攀爬牆、鑽籠、旋轉滑梯、單槓，以及鞦韆架，結構穩固、色彩鮮明，適合學齡前及小學階段兒童使用。設施長期設置於教堂園區內，維護情況尚佳，整體安全性與功能性皆符合一般公共遊樂場標準。

整套設備原本設計為可容納多名孩童同時活動，適合用於教會主日學、幼兒園、社區公園或私立學校戶外活動區，對希望節省新建成本、又想擁有完整遊樂設施的單位而言，是相當實惠且具價值的選擇。

*華人天主教重要地標

耶穌聖名華人天主堂在所有教友的支持與努力下，於2016年在 Norcross 市 Beaver Ruin 路旁順利建成全新教堂，並於同年10月16日舉行首台彌撒，成為美國東南地區第一座由華人自行擁有的天主教聖堂。多年來，這裡不僅是信仰中心，更是許多華人家庭與下一代共同成長的重要社區據點。

該堂區擁有的戶外遊樂場，可成為沈迷三C電子產品孩子們的健康陪伴，也是全家人盡情玩耍的最佳家庭活動，更是溫馨童年回憶不可或缺的一部分。此次因園區整體升級與空間再規劃而出售設備，也希望能將這份祝福延續到更多孩子的成長過程中。

*歡迎實地看貨 洽詢選購

有意購買者可親自前往現場檢視設備實況，了解結構、尺寸與安裝狀況，再行評估是否適合自身場地使用。地址：5395 Light Cir NW, Norcross, GA 30071，若滿意則可進入教堂詳洽。

耶穌聖名堂誠摯歡迎社區學校、教會機構、幼兒園與家庭等各個團體前來參觀，讓這組仍充滿活力的遊樂場設備，在新的地方繼續為孩子們帶來歡笑與健康成長的空間。

耶穌聖名華人天主堂園區的遊樂場設施，現對外出售，歡迎有意單位前來選購。
華人 喬治亞州

