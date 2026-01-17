鈦金牙科推出多款植牙超值方案 Duluth華人商圈一站式牙周與全口重建服務

掃瞄二維碼即可向鈦金牙科診所Dr. Yoon諮詢和預約。(鈦金牙科提供)

位於喬治亞州 Duluth華人 商圈的鈦金牙科(Titanium Dental Implants & Periodontics)，由牙周病與植牙專科醫師 Dr. Yoon(DMD, MS) 主理，近期推出多項高性價比植牙與全口重建方案，結合最高級鈦植體、氧化鋯橋體、牙周與骨移植等一站式專科治療，並提供無息融資選擇，協助患者以可負擔方式恢復穩定咀嚼與自然笑容。

*從單顆到全口，一次到位

鈦金牙科提供價格透明、無隱藏費用的多元方案如下：

單植體＋牙冠：$1,999，採用最高級鈦植體，由牙周病與植牙專家共同評估施作，兼顧美觀與長期穩定。

4 植體＋假牙：$4,999，適合多顆缺牙或需要橋體修復者，搭配氧化鋯橋，外觀與強度接近天然牙。

All-on-X／3 on 6／4 on 8 全口重建：$19,999，以少量植體支撐全口固定式假牙，特別適用於多顆缺失或重度牙周問題者。

療程可依個別狀況整合拔牙(含智齒)、植牙橋、骨頭與牙齦移植、牙周治療、天然牙冠與補牙，在同一專科團隊內完成評估與治療，提升成功率並縮短療程。

*學術與臨床並重的專科把關

Dr. Yoon 曾於俄勒岡健康與科學大學(OHSU)完成牙周病與植牙三年住院醫師訓練，為該屆唯一同時取得牙周病學碩士(MS)者，並畢業於喬治亞醫學院(DMD)。其研究發表於《Journal of Periodontology》、《International Endodontic Journal》與《Biomaterials》，在學術與臨床兩端皆具權威。

*在地服務＋無息融資

除Duluth核心診所外，鈦金牙科亦於 Lawrenceville、Tucker-Kennesaw、Alpharetta、Smyrna、Stockbridge、Newnan、Fayetteville、Covington 等地提供轉介與後續照護網絡。同時提供無息融資選擇，讓需要多顆或全口重建的患者更容易規劃治療。

*諮詢與預約

電話：800-484-0051，主要診所地址：3796 Satellite Blvd, Suite 101, Duluth, GA 30096。