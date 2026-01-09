喬州2025裁員數 創疫情以來新高 去年流失1.5萬個工作機會

喬州2025年裁員人數創疫情以來新高，其中包括傳統產業可口可樂公司。(美聯社)

2025年，喬治亞州的裁員 人數創下新高，包括具全球商業影響力的標誌性企業—可口可樂 在內的傳統經濟支柱產業也未能倖免。

由於一項名為「勞工調整和再培訓通知法案」(Worker Adjustment and Retraining Notification Act，簡稱WARN Act)的聯邦法律規定，當公司裁員人數達一定規模時，雇主必須至少提前60天發出公開通知，以便員工能事先接受新工作培訓。這種提前通知稱為WARN通知。

喬治亞州技術學院系統(TCSG)負責追蹤並公開發布該州的WARN通知。2025年，喬州 WARN通知顯示，約有1萬5444個工作機會流失。

TCSG的紀錄僅追溯到2023年，但GPB已向該機構索取了更多記錄，可追溯至2016年。回顧過去十年，只有2020年因為受新冠疫情影響，裁員規模超過去年。

電信公司US Cellular被T-Mobile收購後於全美裁員4100人，雖然目前尚不清楚這些職位中有多少來自喬州，但這被認為是去年衝擊喬州最大的一波裁員。

即使不計入US Cellular的裁員數據，喬州去年仍有1萬1344個崗位遭裁撤，比新冠疫情爆發以來的任何一年都多出約三分之一。

這些失去的職位集中在喬州的傳統優勢產業。

在物流領域，DHL物流的母公司在去年4月裁減了614個供應鏈管理職缺。聯邦快遞(Federal Express)的供應鏈管理部門也裁減了383個職位。

木材和造紙產業在2025年也經歷了重大變革。國際紙業(International Paper)關閉了位於沙凡納(Savannah)和賴斯伯勒(Riceboro)的工廠，導致792個崗位流失。喬治亞-太平洋公司(Georgia-Pacific’s)位於該州西南愛迪生鎮(Edison)的營運終止，導致535個工作消失。

通用汽車公司(General Motors)早在去年11月就已發出通知，將裁減325個職位，其中大部分是軟體和系統工程職位。這些裁員最快將於今年1月第二周開始。

去年最後一份根據WARN提交的裁員申請是可口可樂公司在其亞特蘭大總部市場營銷部門裁員75人。可口可樂全球策略傳播副總裁萊斯(Scott Leith)在電子郵件中表示，此次裁員是公司為適應新技術而採取的措施，未來可能還會有更多裁員。