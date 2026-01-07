亞特蘭大台商會跨年晚會 逾150人同歡

重要貴賓合影。前排右起為僑教中心中心主任閻樹榮、僑務諮詢委員何智達、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩伉儷、僑務委員陸復泰。(商會提供)

由亞特蘭大 台灣商會主辦之「2025-2026亞特蘭大臺灣商會歲末慶祝晚會」，日前在亞特蘭大華僑文教服務中心舉行，吸引150多位僑胞嘉賓出席。

與會嘉賓包括賓駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩、僑教中心主任閻樹榮、僑務委員陸復泰、僑務諮詢委員何智達、僑務促進委員吳俊彥、僑務促進委員朱佳欣、僑務促進委員鄧暐俐及會員等，現場氣氛熱絡、笑聲與祝賀聲不斷。

晚會節目由亞城福音歌仔戲首演揭開序幕，融合傳統戲曲與福音元素，展現文化創新與深層情感內涵，獲得一致好評。隨後安排卡拉OK歡唱及熱歌熱舞帶動唱等精彩表演與互動橋段，在主持人Maggie與亞特蘭大臺灣商會表演團隊帶領下，大家熱情參與，高潮不斷。

活動過程中亦穿插摸彩與賓果互動遊戲，增添歡樂氣氛。林主恩、閻樹榮全程參與活動，兩人並陸續在會中致詞肯定亞特蘭大台灣商會長期凝聚僑心、服務僑界的用心與成果，同時送上誠摯新年祝福。