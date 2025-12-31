流感肆虐 南卡部分醫院禁止15歲以下探病

我的頻道

記者林昱瑄／綜合報導
一名醫師與一名護理師在喬州亞特蘭大近郊卡明市(Cumming)北區醫院(Northside Hospital)的流感病房內進行討論。(美聯社)
一名醫師與一名護理師在喬州亞特蘭大近郊卡明市(Cumming)北區醫院(Northside Hospital)的流感病房內進行討論。(美聯社)

由於流感肆虐，從本周開始，南卡羅來納州最大的醫療集團之一將限制兒童探訪其醫院。根據南卡衛生部門統計，從9月底至今，喬州已接獲超過6100個流感病例，住院人數更突破了700人。

普利斯瑪醫療集團(Prisma Health)26日宣布，由於流感發生率激增，將禁止15歲及以下兒童探訪其醫院的病人。這項臨時探訪限制於12月30日生效。

官員表示，此舉是為了在「流感感染率高於正常水平的時期」保護病人、醫生、護士和其他工作人員。

新聞稿稱，這項措施也有助於保護易感人群免受麻疹感染，目前麻疹在南卡北部地區仍在肆虐。

「在親人即將離世等特殊情況下，可能會允許例外，」 Prisma感染預防部門執行董事 Jacie Volkman 在新聞稿中表示。

新聞稿指出，包括Prisma設有醫院的南卡和田納西州在內的全美大部分地區，季節性流感正在加劇。根據聯邦疾病管制局(CDC)估計，本流感季迄今為止已造成全美至少460萬人感染流感，4.9萬人住院治療，1900人死亡。

根據南卡州衛生部門，本次流感季已於9月28日開始，該州已通報超過6100例流感病例，住院人數超過700人，並已造成7例死亡。該部門表示，流感症狀可能包括突然發燒、咳嗽、頭痛或肌肉酸痛、疲倦、喉嚨痛以及鼻塞或鼻腔充血。

為預防流感，CDC和南卡州公共衛生部門均建議所有年滿6個月以上民眾接種流感疫苗，尤其是流感併發症高風險族群，例如幼兒、50歲及以上的老年人、孕婦以及患有某些慢性疾病的人群，接種流感疫苗尤其重要。

南卡州衛生部門也建議，預防和抵禦流感及其他呼吸道病毒的更多措施包括勤洗手，以及生病時待在家中或遠離他人。任何感到不適者都不應前往醫院。

此外，官員也建議所有訪客戴上口罩，以幫助避免呼吸道疾病的傳播。

