電影拍攝需求降 部分喬州攝影棚擬轉型

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

由於電影製作需求大幅下降，位於喬治亞州雅典市(Athens)的雅典娜工作室(Athena Studios)正在考慮將其電影拍攝場地改造成數據中心。

這項決定源於近期喬州電影支出的顯著下滑，而這歸因於編劇罷工以及其他州所提供更具吸引力的優惠政策。

雅典娜工作室擁有18.5萬平方呎的空間，其所有者表示，這非常適合數據中心運作。

亞城第2新聞頻道日前採訪了雅典娜工作室執行長哈伯(Joel Harber)。哈伯表示，他設想將工作室的空間打造成為為打造電影計畫的活力基地。「但現在的問題是空間供應過剩，而需求不足，」他解釋道。

這個現實問題促使他重新考慮未來的商業模式。哈伯指出，該設施擁有充足的電力和空調，這使其對潛在的數據中心租戶具有優勢。

他表示，數據中心的「需求是有的，而這些電影拍攝設施通常很難輕易轉型。」哈伯說仍希望電影業能夠復甦，但他也承認必須做出調整。「如果市場不景氣，我就必須考慮其他選擇」。

這種隨時準備轉型的態度，反映了電影業在不斷變化的市場動態中所面臨的不確定性。

展望未來，哈伯提到，修改州政府的獎勵政策或許能為喬州的電影產業注入新的活力，「我知道最近喬州的所有攝影棚業主都希望未來一切順利，但也都在為最壞的情況做準備，尋找其他替代方案。」

雅典娜工作室計劃探索兩條道路：一方面繼續作為電影工作室營運，另一方面如果電影業未能復甦，則準備轉型為數據中心。

