喬州9月失業率維持3.4% 低於全美平均1個百分點

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
醫療保健人員9月份在喬治亞州的就業人數激增。(路透)
醫療保健人員9月份在喬治亞州的就業人數激增。(路透)

喬治亞州勞工廳日前宣布，該州9月的失業率與8月份持平，維持在3.4%，相較全美平均低了1個百分點。

勞工廳長霍姆斯(Bárbara Rivera Holmes)表示，「多年來，我們致力於打造一支現代化、適應性強的勞動力隊伍，而喬州良好的營商環境和持續低失業率正是這一投資的體現。如今，這些工作比以往任何時候都更加重要—正是這些工作將技術工人與蓬勃發展的企業轉化為每位喬州居民的持久機遇。」

9月份喬州就業人數較上月減少3200人，至499萬1400人。與去年同期相比，就業人數增加了2萬4300人。

9月就業人數創歷史新高的行業包括金融業(28萬5600人)、醫療保健和社會援助業(62萬7200人)以及休閒和酒店業52萬900人)。

9月就業人數成長最多的行業包括專業和技術服務業(1400人)、金融和保險業(1300人)、地方政府(1000人)、藝術娛樂和休閒業(700人)，以及住宿和餐飲服務業(700人)。

9月就業人數減少的行業包括行政及支援服務業(4200人)、零售業(1800人)、資訊業(1600人)，以及州政府(1400人)。聯邦政府部門新增就業機會900個。

過去一年就業成長最多的行業是醫療保健和社會援助(2萬5300個)、藝術娛樂和休閒(5300個)、金融和保險(4600個)、地方政府(3400個)，以及私立教育服務(2700個)。

過去一年就業機會減少的行業包括運輸倉儲和公用事業(1萬700個)、資訊產業(6400個)、聯邦政府(4000個)、建築業(3400個)，以及批發貿易(1200個)。

喬州9月勞動力人口增加了5879人，達到538萬7385人，但過去一年減少了2萬5023人。過去12個月，就業人數增加5429人，達到520萬5801人，但減少了9177人。

9月失業人數增加450人，達18萬1584人，較去年同期減少1萬5846人。

9月喬州首次申請失業救濟人數增加393人，達1萬9014人，較去年同期減少586人。

喬州 保險 聯邦政府

