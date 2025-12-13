學者：2026全美經濟成長趨緩 喬州恐也不看好

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞大學Terry商學院臨時院長查特吉(Santanu Chatterjee)10日於亞特蘭大市中心舉行的2026年喬州經濟展望會中指出，由於貿易政策不確定、人口增長放緩、勞動力下降及全美經濟增長趨緩，喬州2026年的經濟增長預計也將放緩。

查特吉預測，喬州經濟2026年將僅成長1.5%，略高於全美1.3%的預期增幅，這將是喬州經濟連續第二年增長放緩。2025年，喬州經濟增長約3%，但2026年失業率預計上升至4.1%，全美則可能達4.7%。通膨率預計徘徊在3.5%左右，高於9月的3%。

儘管面臨挑戰，喬州經濟仍比全美整體經濟更具韌性。查特吉指出，EnergyTek Corporation、TriNet及JS Link America等企業的擴張計畫將持續帶動生產與就業。同時，州內軍事基地及其周邊城市將受益於聯邦政府增加的國防與移民執法支出。位於福克斯頓(Folkston)的擴建移民拘留中心預計創造約400個就業機會。

數據中心建設也將成為喬州經濟增長的關鍵驅動力。最新報告顯示，喬州已超越維吉尼亞州，成為全美最活躍的數據中心市場。

然而，查特吉與全國零售聯合會(NRF)研究執行董事馬修斯(Mark Mathews)皆指出，美國正呈現「K型經濟」：高收入者財富與收入持續上升，但低收入家庭因生活成本上漲面臨更大壓力。馬修斯表示，低收入家庭的經濟挑戰可能比其他群體更為嚴峻。

貿易與移民政策的不確定性，也可能對經濟增長構成影響。川普政府第二任期以來的進口關稅已升至約15%，雖不足以直接引發衰退，但全球緊張局勢與政策不確定性可能促使企業延遲招聘及投資決策。移民政策的收緊亦可能導致人口增長放緩，2026年有可能成為美國歷史上人口首次下降的一年。

總體而言，喬州雖具韌性、部分產業仍將擴張，但經濟增長將明顯放緩，失業率上升與通膨壓力仍是挑戰。企業與家庭將密切關注貿易與移民政策的變化，以評估未來經濟走向。

喬州 移民 低收入

