學者：2026全美經濟成長趨緩 喬州恐也不看好

喬治亞大學Terry商學院臨時院長查特吉(Santanu Chatterjee)10日於亞特蘭大市中心舉行的2026年喬州 經濟展望會中指出，由於貿易政策不確定、人口增長放緩、勞動力下降及全美經濟增長趨緩，喬州2026年的經濟增長預計也將放緩。

查特吉預測，喬州經濟2026年將僅成長1.5%，略高於全美1.3%的預期增幅，這將是喬州經濟連續第二年增長放緩。2025年，喬州經濟增長約3%，但2026年失業率預計上升至4.1%，全美則可能達4.7%。通膨率預計徘徊在3.5%左右，高於9月的3%。

儘管面臨挑戰，喬州經濟仍比全美整體經濟更具韌性。查特吉指出，EnergyTek Corporation、TriNet及JS Link America等企業的擴張計畫將持續帶動生產與就業。同時，州內軍事基地及其周邊城市將受益於聯邦政府增加的國防與移民 執法支出。位於福克斯頓(Folkston)的擴建移民拘留中心預計創造約400個就業機會。

數據中心建設也將成為喬州經濟增長的關鍵驅動力。最新報告顯示，喬州已超越維吉尼亞州，成為全美最活躍的數據中心市場。

然而，查特吉與全國零售聯合會(NRF)研究執行董事馬修斯(Mark Mathews)皆指出，美國正呈現「K型經濟」：高收入者財富與收入持續上升，但低收入 家庭因生活成本上漲面臨更大壓力。馬修斯表示，低收入家庭的經濟挑戰可能比其他群體更為嚴峻。

貿易與移民政策的不確定性，也可能對經濟增長構成影響。川普政府第二任期以來的進口關稅已升至約15%，雖不足以直接引發衰退，但全球緊張局勢與政策不確定性可能促使企業延遲招聘及投資決策。移民政策的收緊亦可能導致人口增長放緩，2026年有可能成為美國歷史上人口首次下降的一年。

總體而言，喬州雖具韌性、部分產業仍將擴張，但經濟增長將明顯放緩，失業率上升與通膨壓力仍是挑戰。企業與家庭將密切關注貿易與移民政策的變化，以評估未來經濟走向。