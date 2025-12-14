喬州多項新法明年陸續實施 減輕稅負最受矚目

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州共和黨參議會多數黨領袖古奇(Steve Gooch)在2024年立法會期於參議院議事廳展示一款特色「美國優先(America First)」車牌。（喬治亞州參議會新聞辦公室提供）
喬治亞州自2026年元旦起將生效一系列新法律，其中最受矚目的是州所得稅率調降。州政府宣布，統一州所得稅率將再次下調，目標是在 2027年1月前降至4.99%，以減輕居民稅負並刺激地方經濟。

在財務與保險方面，每位喬州納稅人都可開設「災難儲蓄帳戶」(catastrophe savings account)，以應對突發事件帶來的財務壓力。此外，「喬州健保負擔能力與消費者保護法案」要求州保險廳設立「保險負擔能力計畫」，若平價醫療法案(Affordable Care Act)保費補貼減少或到期，州府可提供額外消費者援助。新法同時規定，保險公司在終止保單前須提前60天通知投保人，而非過去的30天。

環境保護方面，喬州自然資源委員會要求所有新建或改建的固體廢物處理設施符合分區與土地使用規定；此外，新法允許部分空調(HVAC)製造商的保固在房屋出售時自動轉移給新房主，增加消費者保障。

政治制度改革也同步生效。喬州道德委員會將不再受理選舉前60天內針對候選人或其競選活動的投訴；地方官員需向委員會提交完整競選及財務報告；縣級官員或學區委員候選人必須證明已完成必要培訓；政治行動委員會(PAC)則需註冊、開設銀行帳戶並提供更詳細財務報告。

影視產業方面，喬州更新了電影、遊戲及數位製作稅收抵免法。若製作公司針對認證被拒提出訴訟，而法院維持原判，該公司將須支付訴訟費用。

在醫療與藥物濫用領域，藥物濫用治療計畫現歸州行為健康與發展障礙部門管轄；保險公司必須為醫師提供線上預約或回撥系統，以提升醫療服務效率。

駕駛與車輛管理方面，喬州臨時駕駛許可證規則已更新；私人業主可在當地管轄區允許下鎖住擅闖私人領地的車輛，但必須張貼警告；此外，美國優先(American First)車牌正式推出。

其他措施包括：部分法庭聽證會允許數位錄音，無需現場法庭記錄員；「2025年公共會計法」為在喬州取得註冊會計師(CPA)資格設立新途徑。

自 2026年7月1日起，所有幼稚園至八年級公立學校須禁止學生使用個人上網設備，如智慧型手機、智慧手錶及耳機，但學校配發設備可由學區決定是否允許使用。公立學校運動項目需將隊伍與比賽分為男子組、女子組或男女混合組，新法禁止生理男性參與女子運動及獲取女子運動獎學金，以確保性別公平。

此次法案涵蓋財務、教育、環保、醫療、政治及娛樂等多領域，標誌著喬州在保障居民權益、提升消費者保護及強化公共管理方面邁出重要一步。居民與業界需及早熟悉新法規，以確保合規並享受各項新措施帶來的保障與便利。

