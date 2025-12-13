Duluth Dental Center打造如SPA般舒適看牙體驗

我的頻道

亞特蘭大訊
Duluth牙科中心經理Ben希望病患在診所有賓至如歸的感覺,準備了許多貼心用品和兒童的小禮物。
在多數人印象中，看牙常伴隨緊張、冰冷與牙科機器聲，但位於喬治亞州杜魯斯市的 Duluth Dental Center 牙科中心正努力翻轉這種既定印象，使看牙彷彿成為一種舒適又被照顧的體驗。

走進Duluth牙科中心診所，迎面而來的是宛如SPA式的環境──柔和的燈光、溫暖的布置與招待飲品，都讓患者先放下戒心。診內展示牌「就診舒適服務項目」 (Comfort Menu)，從環境、情緒放鬆到治療配合，都貼近患者需求備品，包括頸枕、熱敷肩頸枕、溫熱毛巾、香氛放鬆、毛毯與護唇膏，甚至還備有耳塞與減壓球，替對醫療有些緊張的人紓緩情緒。若患者仍感焦慮，診所亦可提供笑氣幫助放鬆，讓看牙不再是一種壓力，而是更像被悉心照顧的醫療經驗。

Duluth 牙科中心不僅重視舒適，更以專業牙科服務聞名。診所提供Invisalign隱形牙套、植牙、牙齒美白、牙周治療與早期蛀牙ICON微創處理等完整口腔療程，從日常保健到美容需求一應俱全。

院方強調，他們採用最新牙醫設備與影像技術，搭配經驗豐富的牙科團隊與彈性預約制度，使忙碌的家庭與上班族也能輕鬆安排看診。診所並設有Dental Health & Wellness Plans牙科健康方案，讓無牙保險的民眾能以更可負擔方式維持例行保健。

領軍的 Dr. Tatiana Shifrin 擁有超過25年臨床經驗，是許多患者選擇回診的主因。她畢業於Georgia Tech，並取得賓州大學(University of Pennsylvania School of Dental Medicine)牙醫學位，曾服役美國空軍並擔任軍醫上尉，臨床訓練扎實，後續完成植牙大師課程及住院醫師訓練，是ADA及GDA會員。多年來深耕社區，累積數百則患者五星評價，技術與態度備受肯定。許多病患提到，她耐心傾聽、解釋清楚，不急躁、不匆促，讓看牙變得安心且值得信任。

Shifrin醫師說：「我們希望患者在治療椅上也能感到舒適與被照顧。」她認為口腔健康與生活品質息息相關，看牙不應只在痛到受不了時才出現，而是如同身體檢查般定期維護。尤其華人多重視飲食與健康，良好咀嚼功能更是長期保健的基礎。她提醒民眾，牙齒若有酸軟、牙齦出血、牙縫變大或咀嚼無力等狀況，應盡早評估，以免小問題拖成大治療。

診所適合全家就診，從兒童潔牙到成人矯正與年長者植牙皆可安排，杜魯斯(Duluth)、Johns Creek、Lawrenceville、Norcross、Suwanee等地區居民皆能便利到達。舒適環境、友善團隊與先進設備，使Duluth Dental Center成為亞城居民信賴的牙科選擇，也讓許多人重新建立「看牙可以不害怕」的印象。

Shifrin醫師最後表示：「牙齒是每日陪伴我們的健康基礎。別等到痛了才來檢查，用小成本提前規畫，才能避免大問題。」地址：4229 Pleasant Hill Rd, Duluth, GA 30096，電話：770-232-5255，網站：DuluthDentalCenter.com。

Shifrin醫師指出患者缺牙處的骨質不足，無法立即植牙，所以需要透過事先的諮詢...
由Shifrin醫師主治的Duluth牙科中心位於Pleasant Hill路上...
