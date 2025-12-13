楊玫保險事務所推出寵物保險 為亞特蘭大毛小孩家庭打造全面守護和保障網

PET 獸醫為寵物貓犬診療評估，凸顯現代家庭對寵物健康保障需求日增，也是寵物保險興起的主要原因。(AI生成圖)

在亞特蘭大 地區，毛小孩已成為許多家庭中最受寵愛的成員。然而，突如其來的疾病與意外醫療費用，往往讓飼主措手不及。為了協助家長在關鍵時刻提供毛孩最即時的照顧，楊玫保險 事務所（Amy Insurance Group）正式推出全新「寵物 保險」方案，以貼心、專業與親民的保障，協助家庭為毛孩建立全面性的健康防護。

隨著獸醫設備與醫療技術日益進步，相關診療費用也節節攀升。在亞特蘭大，寵物急診費用往往從 $150〜$250 起跳，若加上 X 光或血檢，基本急診通常至少 $300〜$600。更具體的實例包括：

腿部受傷（跌倒、扭傷）：急診 + X 光約 $350〜$600；若需手術，費用可能飆至 $2,000〜$4,000。

腸胃炎（嘔吐、腹瀉）：檢查加藥物治療多在 $250〜$800。

誤食異物（骨頭、玩具、襪子）：若需催吐或導管處理約 $300〜$600；若需開腹手術，常見為 $3,000〜$6,000。

牙科治療（洗牙、拔牙）：一般洗牙約 $300〜$800；若需拔除多顆牙齒，常超過 $1,200〜$2,000。

慢性疾病（例如心臟病、糖尿病、腎臟病）：每月藥物與回診費用約 $60〜$250，累積金額驚人。

這些案例顯示，一次意外或疾病往往就可能讓家庭面臨不小的經濟衝擊。也正因此，越來越多飼主開始重視寵物保險的重要性。

楊玫保險事務所推出的寵物保險方案，主要特色包括：

保障常見疾病與意外傷害

住院、手術、處方藥物皆可高額理賠

預防保健選擇性計畫（年度疫苗、全身健康檢查）

多種彈性方案，價格親民，可依家庭需求選配

提供中文服務，資訊透明、溝通無障礙

這些保障能協助飼主在面對突發狀況時無須因醫療費用而猶豫，確保毛孩能立即獲得最適當的照護。

楊玫保險事務所長期服務大亞特蘭大華人社區，不僅推出寵物保險，也提供：汽車、房屋、商業、人壽保險等一站式服務，以專業態度與誠信理念協助客戶打造更完整的保障規劃。聯繫楊玫保險事務所電話：770-986-6998，地址：10710 Medlock Bridge Road, Suite 225, Johns Creek, GA 30097，網址：https://www.amyins.com。