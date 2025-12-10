喬州谷內郡21歲阿里 成最年輕州眾議員

21歲的民主黨阿里(Akbar Ali)，將加入喬州州眾議會，成為該州最年輕的州眾議員。(競選網站)

一位剛從大學畢業的21歲青年將於下個月就任喬治亞州眾議員 ，成為該州議會中最年輕的成員。

下次州議會的支持擁槍者們審議一項保護憲法第二修正案賦予公民自由的法案時，很可能會聽到這位來自民主黨 的阿里(Akbar Ali)的聲音。

「我從小就在學校裡經歷過接受槍枝演習。我的弟弟們也經歷過，」阿里日前接受11Alive電視台採訪時說道。

阿里畢業於谷內郡(Gwinnett)的Parkview高中，並剛從肯尼索州立大學(KSU)畢業。現在他將代表谷內郡中部地區在州眾議會任職。

他將加入民主黨黨團，該黨團支持今年在州眾議會和參議會提出的29項槍支 法案中的大多數，這些法案目前陷入僵局，但理論上仍將在明年1月進行審議。

「我和州議會的許多參議員和眾議員關係都很好，」阿里說。他曾擔任議會工作人員，並表示自己已經熟悉州議會的運作。

作為一名倡議者，他表示自己支持婦女權利和墮胎權，但這些倡議在共和黨主導的州議會中往往難以通過。資深民主黨眾議員麥克萊恩(Dewey McClain)表示，這位年輕的新同事將會明白什麼是現實。

「當身處少數黨時，你的提案只有在多數黨認為可行時才能奏效，」麥克萊恩說，他計畫明年從州議會退休。「我認為他(阿里)必須學會這一點。」

阿里表示他對此已有預期，「我相信憑藉我建立的人脈，我們能夠取得真正的進展。」

阿里贏得的是填補哈欽森(Shelly Hutchinson)辭職所留空缺的特別選舉，阿里表示他計畫明年春天再次參選，以保住他在第106選區的席位直至2027年。