亞特蘭大人口激增 預測2050年將達800萬

亞城人口不斷成長。(美聯社)

專家預測，到2050年，亞特蘭大 地區的人口將激增至近800萬—相當於將「整個印第安納波利斯(Indianapolis)都會區搬到亞城地區」。

根據亞特蘭大區域委員會(Atlanta Regional Commission, ARC)的報告，未來30年，亞特蘭大地區的人口將大幅增加。

ARC預測，在2020年至2050年的30年間，亞城都會區的總人口將增加近30%。同時，預計總就業人數將增加 22%。

ARC還預測，到2050年，亞特蘭大地區(包括21個郡)的人口可能會增加180萬，達到790萬。為了更直觀地理解這種成長，可以想像為未來30年，將整個印第安納波利斯都會區的人口都將遷往亞特蘭大地區。

亞特蘭大地區不僅僅指亞特蘭大市。該地區由以下21個郡組成：富頓郡(Fulton)、谷內郡(Gwinnett)、卡布郡(Cobb)、底克甫郡(DeKalb)、福賽斯郡(Forsyth)、切羅基郡(Cherokee)、克萊頓郡(Clayton)、亨利郡(Henry)、霍爾郡(Hall)、寶丁郡(Paulding)、科韋塔郡(Coweta)、道格拉斯郡(Douglas)、牛頓郡(Newton)、巴托郡(Bartow)、沃爾頓郡(Walton)、費耶特郡(Fayette)、巴羅郡(Barrow)、卡羅爾郡(Carroll)、羅克代爾郡(Rockdale)、斯伯丁郡(Spalding)及道森郡(Dawson)。

模型預測，到2050年，亞特蘭大地區的每個郡都將出現人口成長，但成長最顯著的似乎是富頓郡。預計該郡居民將增加約25.4萬人，使其成為亞特蘭大都會 區人口最多的郡。

ARC也預測，到2050年，亞城都會區將新增84萬個就業崗位，使該地區的總就業人數(包括自僱人士)達到458萬人。就業成長預計將集中在該地區的核心區域，包括卡布郡、底克甫郡、富頓郡和谷內郡將迎來大部分就業成長。