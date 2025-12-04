2026年美東南海外青年英語服務營志工 招募開始

2026年海外青年英語服務營志工開始招募，歡迎美東南地區 (包含喬治亞州 、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、

田納西州 、肯塔基州及阿拉巴馬州 等地區)的青年踴躍申請。

(一)申請資格：

１、僑青：需持有僑委會i僑卡，且報名時已就讀11年級以上且於2026年11月30日滿17歲、至2026年7月4日未滿25歲(以護照所載年齡為準)。現居英語系國家；非英語系國家者報名時需具備以英語為母語或英文檢定B2以上證明，並能以簡單華語文溝通者。

報名客籍志工者須由僑居地客家社團推薦，報名表單請備註在臺客籍祖居地；先前曾參加英語服務營者亦可報名參加，並以未曾參加過英語服務營者優先錄取，倘尚有名額，前曾參加者擇優錄取。

２、臺灣華語文學習中心學員(TCML)或主流學校任教臺裔教師推薦學生：無須持有i僑卡，其餘報名年齡、資格及繳交文件原則比照僑青；志工於報名時需附上教師華文推薦信；推薦人請依「推薦信撰寫須知」完成後逕寄至僑委會電子郵件信箱([email protected])。

(二)報名時間：2025年11月25日至2026年3月1日止(台灣時間)。

(三)報名方式：於僑委會「僑務活動報名系統」線上報名。https://reurl.cc/QVRd92

(四)活動期程：2026年7月4日起至7月31日止(全程參與前3週活動者將由本會核發80小時之中英文服務證明)

(五)報名資料將採2階段審查，第1階段由亞特蘭大華僑文教服務中心彙同2026年英語服務營志工甄選委員會初審，第2階段由僑委會複審，錄取通知訂於2026年4月2日公告於僑務活動報名系統。

詳細資格與申請相關所需文件請見：https://reurl.cc/QVRpN2