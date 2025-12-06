合夥做生意 如何善用人壽保險來保護自己？

作者專業保險經紀人Belinda Shu

合夥的方式做生意，如何在這個過程中，實現對合夥人以及企業的保護？美國商業社會已經發展出了一套非常成熟的，使用人壽保險 Funding買賣合約的制度，規避合夥人財務上的損失和企業無法正常運轉的風險。

比方說，A和B一起創立了一家公司。兩人都是這家公司的核心人物。兩人都希望，在任何情況下，兩人都要保障對公司的絕對擁有權，即使一方發生任何意外，另一方都要將公司做下去。 因此，兩人決定簽署互購買賣協定（Cross Purchase Buy-Sell Agreement）。

*什麼是商業合夥人之間買賣合約？

買賣合約，即Buy/Sell Agreement。 有時這個合約也叫做Buyout Agreement，也就是說一方購買另一方股權的協定。就以上例子，當一方遭遇意外身故，公司股份怎麼合法分配，如果涉及商業貸款 ，這時候的信貸估值怎麼維持？另一方可以使用這筆身故賠償金，來購買身故一方在公司中的股份。即使公司遭遇了巨大的損失，但是另外一方仍然能保持公司正常運轉。身故方的家庭得到了他的遺產，卻不用「接手」他的生意。

*Buy-Sell Agreement買賣合約

買賣合約目的：企業可以為業主通過購買人壽保險，來做生意買賣合約：

1.草擬交叉購買合約：合約寫明當業主殘廢或者死亡時候如何處理企業，也包括破產，退休 ，自願或不自願退出生意，業主同意賣生意給其他合夥人。

2.每一個合夥人為其他合夥人購買人壽保險。

3.每一個合夥人用免稅的死亡賠償，購買一部分死亡業主的生意。

這種方法，避免了上訴情況下，公司及個人的財務損失，便於確股確權，説明公司長遠健康地運轉下去。有關 Buyout Agreement請諮詢商業財務律師，制定符合實際合夥制生意情況的規劃。 有關企業購買人壽保險來保護生意買賣合約，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu代理處在過去11年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，累積了豐富的經驗，能夠更好地為您選擇最合適的保單。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。