天然氣、太陽能取代燃煤 喬州人均碳排減

喬治亞州的人均溫室氣體排放量，在過去20年已減少近半，主要得益於以天然氣 和太陽能取代燃煤電廠。但喬治亞理工學院(Georgia Tech)與Drawdown Georgia計畫合作的一項新分析顯示，該州要想在減排方面取得顯著成效，仍有長路要走。

2024年，喬州 的溫室氣體淨排放量總計為92兆噸，低於2005年的1.41億噸。

根據美國能源資訊署(Energy Information Administration)的數據，從2005年到2023年，喬州的人均二氧化碳排放量下降了45%，是全美第三大減排地區。喬治亞理工的分析指出，至2024年，該州人均二氧化碳排放量下降了49%。

根據該報告作者、喬州理工卡特公共政策學院教授布朗(Marilyn Brown)的分析，喬州的淨排放量(二氧化碳排放量減去森林和沼澤等碳匯吸收的排放量)從2005年到2024年下降了33%，而該州的GDP增加了127%。這意味著喬州經濟的碳強度(衡量單位經濟產出的排放量)下降了71%。

但喬州在進一步減排方面仍有很長的路要走，而減排是應對氣候變遷的關鍵。在此同時，喬治亞電力公司(Georgia Power)正擴大其剩餘燃煤電廠的利用率，並增加天然氣產能。天然氣的二氧化碳排放量低於煤炭，但仍會產生溫室氣體。

交通運輸排放量—這也是目前喬州溫室氣體的主要排放源，與2005年大致相同。報告發現，由於貨運業的蓬勃發展以及線上訂購和配送的日益普及，柴油卡車的排放量增加。

不過，南方清潔能源聯盟(SACE)另份報告指出，配送車輛可能成為未來幾年的潛在亮點。喬州去年非載客中型和重型商用電動車 銷量飆升，銷量超過3000輛，居全美首位。

喬治亞理工提出了進一步減排的建議，包括擴大電動車的普及率和進一步貨運車隊電氣化，利用大規模太陽能和儲能進一步實現電力脫碳，以及建築物電氣化。

該報告還強調了喬州碳匯(carbon sink)，例如森林，這些碳匯在抵消喬州的排放方面發揮了重要作用。