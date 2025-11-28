連升8月… 全美房屋法拍率 南卡哥倫比亞市居冠

根據土地和房產數據提供商ATTOM的最新數據顯示，全美房屋法拍數量已連續第八個月攀升，今年9月的年增率達到9%。

這種持續成長表明，全美各地屋主正面臨日益嚴峻的經濟壓力。近期發布的報告顯示，2025年第三季全美每3456套房屋中就有一套遭到法拍，比去年同期成長5%。

違約(Defaluts)—即房屋法拍的初始階段，通常是貸款 機構首次向拖欠貸款人發出通知—在今年第三季飆升了21%，而預定拍賣數增長了7%，銀行收回房產數增長了3%。

從全美來看，「鐵鏽地帶」和南部地區房屋法拍困境尤其嚴重。

2025年第三季法拍率最高的五個大都會統計區(MSA)主要集中在那些正努力應對去工業化和住房負擔能力危機的城市，排名依序：

1.南卡羅來納州 哥倫比亞市(Columbia)：每1456套房屋中有1套遭法拍，年增率14%。

2.印第安納州印第安納波利斯市(Indianapolis)：每1678套房屋中有1套被法拍，年增率11%。

3.維吉尼亞州 維吉尼亞海灘：每1789套房屋中有1套遭法拍，年增率9%。

4.喬治亞州亞特蘭大：每1945套房屋中有1套遭法拍，年增率12%。

5.密西根州底特律：每2012套房屋中有1套遭法拍，年增率16%。

排名第一的南卡哥倫比亞，製造業裁員帶來的經濟衝擊導致房價飆升14%，而底特律長期以來汽車業的困境則持續侵蝕居民的住房穩定性。

而排在第四位的亞城，專家則將此趨勢歸因於持續的通貨膨脹、不斷上漲的利率及酒店和物流等重要行業就業復甦未能均衡。

雖然像巴克亥(Buckhead)這樣的區域，科技繁榮帶來了一定的緩衝，但像南富頓(South Fulton)這樣的低收入郊區卻首當其衝，房屋法拍數同比增長了18%。

由於聯邦援助計畫將於明年到期，居民被敦促儘早向社區事務部等機構尋求幫助。

其中亞城市長狄更斯(Andre Dickens)正在全市加大力度推行住房可負擔性計畫，為高風險借款人提供低息貸款和諮詢服務。

截至2024年底，亞城已交付超過3000套住房，另有近5000套正在開發建設中，總計已建成或正在建設的住房達1萬1000套。這其中包括利用聯邦資金(例如ARPA)進行直接投資。