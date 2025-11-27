昔MAGA戰將格林辭職 喬州政治走向待觀察

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)五年來一直是川普「讓美國再次偉大」(MAGA)運動中的好鬥精神化身。她在戲劇性地與川普決裂後，宣布將於明年一月卸任離開華府。這也使得她的未來以及喬州的政治走向，突然一下子變得撲朔迷離。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，格林離職再次引發外界猜測，她可能會重新考慮競選州長或聯邦參議員，雖然此前她曾明確表示不會參選。另一些人則稱，格林的目光已超越明年的期中選舉，可能是在為2028年的總統競選做準備。

格林最近在多個媒體節目中的亮相，也引發了人們猜測她可能正試水媒體業，效仿一些從政壇轉型為評論員的人士，尋求在華府外更大的影響力。

格林的盟友堅稱，即使沒有川普支持，她仍會是其所在深紅選區最受歡迎的候選人。

上周，川普再次稱她為「叛徒瑪喬麗·布朗」(Marjorie Traitor Brown)，並指責她背叛僅因他無視其「沒完沒了的來電」。但根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，其離職遠比川普的描述複雜得多。

2020年，格林贏得了喬州西北部這個深紅州的席位，她承諾成為川普的堅定支持者，並成為民主黨的「噩夢」。

但雙方裂痕在川普第二任期內開始加劇。她與川普決裂的導火線則是她要求公開已定罪性侵犯愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的檔案，格林稱這「徹底激怒了他」。

過去一周，格林一直保持沉默，思考著下一步計畫。她私下告訴朋友，對是否繼續留任感到糾結，儘管很少有人認為她會在任期還剩一年的時候辭職，這將進一步縮小共和黨在眾議院的微弱優勢。

同時，批評者認為她的離職預示著2026年大選將出現不穩定，而一些民主黨人看到了機會。

格林令人震驚的宣布也立即在全國最保守的堡壘之一—喬州，留下了一個權力真空。儘管州議員最近調整了她的選區，將卡布郡(Cobb)大片深藍選區納入其中，但格林在2024年的選舉中仍然贏得了近三分之二的選票。

