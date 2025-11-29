醬缸台16週年推出午餐特惠正宗韓式湯品只要9.99元起 暖心暖胃人氣熱賣

依古法天然方式熬煮而成的美味泥鰍湯(依順時針方向)、戰斧牛骨湯、參雞湯和韓式白切肉。(Jang Dok Dae提供)

位於喬治亞州 Duluth H-Mart超市旁的 Jang Dok Dae 醬缸台天然韓食，今年迎來創店16週年，為回饋亞城饕客，特別推出「週一至週五午餐特價活動」。多款傳統韓式湯品與家常料理最低僅 9.99元 即可享用，吸引不少上班族、家庭客與學生在中午尖峰時間大排長龍。

活動時間為每週一至週五上午10時至下午2時30分，品項涵蓋多款韓國傳統湯類料理，包括：

戰斧王排骨湯（욱거지왕갈비탕）12.99元

泡菜湯（김치찌개）9.99元

大醬湯（된장찌개）9.99元

豬肉飯湯（돼지국밥）10.99元

其中，湯頭濃郁、肉質軟嫩的 戰斧排骨湯 最受歡迎；香辣開胃的 泡菜湯 則是喜愛韓式家常菜的必點選項；味噌風味的大醬湯與豬肉飯湯更深受不少韓國留學生青睞，價格實惠又能吃得飽足。

除了湯飯類，另有多款養生料理同步開賣：

雪濃湯（설렁탕）9.99元

辣牛肉湯（육개장）10.99元

泥鰍湯（추어탕）12.99元

馬鈴薯排骨湯（감자탕）12.99元

其中，使用牛骨長時間熬煮的 雪濃湯，湯色乳白、味道醇厚，被視為補身人氣餐點；而加入紫蘇粉、泥鰍與蔬菜熬製的 泥鰍湯，更被韓國人視為增強體力的「健康補湯」。此外，以辣味高湯搭配牛肉絲的辣牛肉湯，以及經典的馬鈴薯排骨湯，也都是中午用餐時段被點閱率極高的常勝軍。

在冬季更受客人喜愛的參雞湯（삼계탕）與限量推出的鱈魚湯（생대구탕 14.99）也在菜單上亮相，而海鮮嫩豆腐 鍋（해물순두부 12.99）則是敢吃辣的食客不容錯過的選擇。

餐館老闆表示，這些料理全部採用天然發酵醬料與每日新鮮食材，堅持不使用人工添加物，味道自然、溫潤又健康，「我們希望客人吃完不口渴、不負擔，就像在家裡吃媽媽煮的食物。」

醬缸台也因其天然料理理念而曾獲《Atlanta Magazine》評選為亞特蘭大 最佳40家餐廳之一，是榜單上唯一上榜的韓國餐廳，被譽為「亞城隱藏版美食瑰寶」。