喬州谷內稅務局12月5日起提前休息明年起車牌辦公室改為上午8:30上班

谷內郡稅務局位於Lawrenceville市的Tag Office。(取自稅務局網站)

為配合重要系統升級，喬治亞州 谷內郡稅務局(Gwinnett County Tax Commissioner’s Office)宣布，將於2025年12月5日(週五)中午12時起提前休息，包含稅務總辦公室、各車輛牌照(Tag)辦公室與客服中心皆同步暫停對外服務，並於12月8日(週一)恢復正常上班。相關單位提醒民眾提前安排辦事需求，可改用自助機台或線上服務避免受影響。

谷內郡稅務局長 Denise R. Mitchell 同時宣布，自2026年1月1日起，各車牌辦公室將調整營業時間為每週一至週五上午8時30分至下午5時；客服中心服務時間維持不變。她表示，調整上班時段可提升行政效率與人力配置效益，並在降低營運成本的同時，仍提供民眾穩定且高效的辦事品質。

谷內郡目前設立 16座車牌自助服務機台，其中 3座提供24小時服務。Mitchell指出，自助機台可快速辦理車牌續期、證件辨識等業務，能有效減少現場等候時間。「如果希望避免排隊，自助服務是最便捷的選擇，這也是稅務局提升服務品質的方向之一。」她說。

企業與居民可依需求選擇以下辦理方式：

16座自助服務機台(含3座24小時開放)

稅務局網站線上服務

郵寄與文件投遞方式(限部分業務)

2026年起依新時間辦理現場服務

Mitchell強調，稅務局持續擴大數位與自助化系統，讓企業與居民能以更具效率與彈性的方式完成車輛登記、稅務繳納等相關程序。

更多辦理資訊、各辦公室與自助機台位置，以及即時等候狀況，可至谷內稅務局網站查詢：https://www.gwinnetttaxcommissioner.com。