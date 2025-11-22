哈佛畢業名師 助力學子實現升學夢想普林斯頓英語輔導專家 提供一對一考試與申請指導

伊麗莎白Elizabeth Drumwright春風化雨，讓許多學子進入名校。(PrincetonEnglishTutor.com提供)

對家長與學生而言，選擇一位兼具教學實力與升學 策略的導師，是進入理想學府的關鍵。哈佛大學 畢業的伊麗莎白‧德拉姆賴特(Elizabeth Drumwright)擁有逾30年英語教學與升學輔導經驗，專注於SAT 、ACT、SSAT、TOEFL等標準化考試準備及大學申請指導，協助無數學生邁向學業成功。

伊麗莎白老師畢業於哈佛大學英美文學與語言系，並獲得加州柏克萊大學神學藝術碩士及加拿大英屬哥倫比亞大學創意寫作碩士。她曾任教於賓州弗吉谷軍事學院、紐約羅斯中學、新澤西多恩學院及多所國際學校，展現深厚學養與豐富的教學經驗。

自2007年起，伊麗莎白老師於普林斯頓地區提供個人化英語與升學輔導，曾任Honors Review及Quakerbridge學習中心講師，並出版《掌握新SAT作文》（Mastering the New SAT Essay）一書，深受家長與學生信賴。她注重啟發學生思考、強化表達與寫作能力，讓學生在申請文書中展現個人特色與潛力。

憑藉卓越的教學成果與升學指導，伊麗莎白老師榮獲多項殊榮，包括2008年多恩學院「年度最佳教師」及鮑登學院「亨利‧沃茲沃斯‧朗費羅獎」(Henry Wadsworth Longfellow Award，以美國詩人 Henry Wadsworth Longfellow 命名的獎項)，其撰寫的推薦信曾在全美逾萬封中名列前十。她的學生多成功考入美國頂尖大學及寄宿名校，成果有目共睹。

目前，伊麗莎白老師透過線上平台提供一對一輔導，協助學生在考試與申請過程中脫穎而出，實現升學夢想。

聯絡方式：電郵：[email protected]，手機：732-737-5333。更多資訊可參考官網：PrincetonEnglishTutor.com。