北卡青少年助選 穆淑雲稱勝選關鍵

記者王明心／北卡報導
青少年義工和穆淑雲(後排右一)。(記者王明心/攝影)
青少年義工和穆淑雲(後排右一)。(記者王明心/攝影)

北卡羅來納州埃佩克斯市(Apex)今年11月市議員選舉出現黑馬，華裔穆淑雲以超過對手兩倍以上票數當選，成為該市首位亞裔市議員。除了選民支持，她稱一群「充滿熱情、富有思想」的青少年志願者也是勝選關鍵之一。這些高中生日前在穆淑雲舉辦的「青少年志願者答謝會」中分享助選經驗與成長感受。

白昕冉(Willow Bai)表示，剛開始跟著穆淑雲掃街，後來獨自與選民交流。這次經驗教會她傾聽和換位思考，提升了溝通能力。裴墨妍(Amy Pei)承認起初與人交談壓力很大，但隨著經驗累積，變得更熟練，也希望未來能有更多參與機會。尚函羽(Hanyu Shang)則出於好奇和學校政治課的啟發加入，從掃街、寫明信片到佈置會場，技能與社交能力大幅成長，也學到在困境中堅持的勇氣。

助選經驗也帶來實質益處。王智文(Christy Wang)感謝能參與美國民主運作，交到志同道合朋友並累積社區服務時數。吳佳芮(Billie Wu)說，助選經驗比一般義工更具價值，可豐富大學申請簡歷。移民美國兩年的陳昱纖自願加入，從新手變為培訓員，增強自信與領導力，認為參與助選是一種「改變歷史」的使命感。

穆淑雲表示，青少年志願者連續數月、每個週末風雨無阻地掃街、敲門拜票。她見證他們從膽怯到自信地傾聽、觀察、表達，能理解不同選民的關切並有針對性地介紹理念，甚至提出出人意料的建議。她認為這些經歷將促使他們更積極參與社區與政治，為社會與國家未來貢獻力量，成為各行各業的領軍人物。

此次選舉不僅改寫埃佩克斯市歷史，也讓青少年志願者在實踐中獲得成長、自信和使命感，展現年輕世代參政熱情與潛力。

青少年經由助選活動，成為志同道合的夥伴。(記者王明心/攝影)
青少年經由助選活動，成為志同道合的夥伴。(記者王明心/攝影)

北卡羅來納州 亞裔 華裔

