我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

警車追逐致死事件 喬州名列全美之首 挨批過度執法

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喬州巡邏隊數據顯示，2019年至2023年間，該州共進行了超過6700次追捕行動。其中超過一半的追捕行動最終以撞車告終。(喬州巡邏隊官方臉書)
喬州巡邏隊數據顯示，2019年至2023年間，該州共進行了超過6700次追捕行動。其中超過一半的追捕行動最終以撞車告終。(喬州巡邏隊官方臉書)

根據喬州巡邏隊(Georgia State Patrol)的數據，在2019年至2021年間，該州警方追逐事件中至少導致43名旁觀者或乘客喪生。

根據亞特蘭大憲報(AJC)獲得的喬州巡邏隊數據顯示，2019年至2023年間，該州共進行了超過6700次追捕行動。其中超過一半的追捕行動最終以撞車告終。共計至少63人死亡，近1900人受傷。專家表示，喬州的追捕策略是全美最激進的之一。

「喬州巡邏隊的追捕政策是全美最寬鬆的之一，」喬州州立大學(GSU)刑事司法與犯罪學副教授強森(Dr. Thaddeus Johnson)說。「警員無需上級批准即可自行決定是否追捕。這是個巨大的問題，因為它讓腎上腺素取代了責任感。」

今日美國(USA Today)的一項調查則發現，全美非裔死於警車追捕的比例是總人口的三倍，喬州自身的追捕紀錄也反映了此模式。強森表示，這是系統性過度執法的體現。

喬州的追捕政策賦予了巡警很大的自由裁量權—允許他們追捕那些輕微違規行為，例如吊銷駕照、尾燈損壞或超速行駛。批評者指出，缺乏監督使得執法變成了公共安全隱患。

喬州是全美人均追捕致死率最高的州之一。在同一時期，巡警使用了超過2000次PIT機動(PIT maneuvers)—這是一種「精準攔截技術」(precision immobilization technique)，迫使逃逸車輛失控打滑—共導致了19人死亡。

強森說，高速使用PIT戰術應該被重新歸類為致命武力，「它應該遵循同樣的規則和問責制。」

亞特蘭大已經嘗試設定限制。在發生多起旁觀者死亡事件後，市議會將市區追捕限制在暴力重罪上，要求上級批准，並禁止在人口密集的社區使用攔截攔截戰術。但喬州巡邏隊的警員經常跨越城市邊界，並不受這些限制的約束。

強森表示，這就是為什麼改革必須來自州議會，而非僅是市政廳。他還補充，不受約束的政策也會傷害警員。

他說，「他們在追捕過程中殺人後，還要立即回去接受任務。疲勞、加班和壓力都會使他們的決策能力下降。這是一個惡性循環，傷害到所有人。」

喬州 亞特蘭大 中超

上一則

移民大掃蕩最新目標地：北卡夏樂

延伸閱讀

英國列車隨機砍人案 司機迅速一決斷救了更多人

英國列車隨機砍人案 司機迅速一決斷救了更多人
MLB／道奇回家了 山本由伸高舉冠軍盃步出機艙 ESPN：洛杉磯傳奇

MLB／道奇回家了 山本由伸高舉冠軍盃步出機艙 ESPN：洛杉磯傳奇
男子遇攔查持刀衝警 遭聖塔克拉拉縣警方擊斃

男子遇攔查持刀衝警 遭聖塔克拉拉縣警方擊斃
收入不錯卻還是窮？ 金融學教授指做錯了五件事

收入不錯卻還是窮？ 金融學教授指做錯了五件事

熱門新聞

伊州自營的健保交易平台getcoveredillinois.com，從2026年起全面取代聯邦healthcare.gov。(特派員黃惠玲／攝影)

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

2025-11-11 09:36
一名來自中國的申請庇護者，上月23日在橋港區遭ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

2025-11-12 10:06
伊州中南部春田市附近於11日晚間10時許出現的美麗極光。(蘇豐原提供)

最強北極光來襲 中西部天空絢麗如畫 預測今晚將更壯觀

2025-11-12 10:33
約翰霍普金斯大學宣布，明年起該校家庭年收入不超過20萬元的大學部學生全面免學費。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

2025-11-14 09:59
9月下旬發生在新州薩默塞特郡的一起雙屍命案，死者被證實為林大衛(David Lin，音譯)夫妻。(取自David Lin領英帳號)

新州華人夫婦遭鈍器打死 兇嫌被警開槍擊中傷勢重

2025-11-13 19:09
由監獄改建的莫沙農谷中心是美國東北部最大的ICE拘留中心，可容納近1900人，但該中心居住情況惡劣早已引發擔憂。(路透)

中國男死於賓州拘留所 家屬稱「手腳反綁、脖子被吊」怒提告

2025-11-12 20:16

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英