警車追逐致死事件 喬州名列全美之首 挨批過度執法

喬州巡邏隊數據顯示，2019年至2023年間，該州共進行了超過6700次追捕行動。其中超過一半的追捕行動最終以撞車告終。(喬州巡邏隊官方臉書)

根據喬州 巡邏隊(Georgia State Patrol)的數據，在2019年至2021年間，該州警方追逐事件中至少導致43名旁觀者或乘客喪生。

根據亞特蘭大 憲報(AJC)獲得的喬州巡邏隊數據顯示，2019年至2023年間，該州共進行了超過6700次追捕行動。其中超 過一半的追捕行動最終以撞車告終。共計至少63人死亡，近1900人受傷。專家表示，喬州的追捕策略是全美最激進的之一。

「喬州巡邏隊的追捕政策是全美最寬鬆的之一，」喬州州立大學(GSU)刑事司法與犯罪學副教授強森(Dr. Thaddeus Johnson)說。「警員無需上級批准即可自行決定是否追捕。這是個巨大的問題，因為它讓腎上腺素取代了責任感。」

今日美國(USA Today)的一項調查則發現，全美非裔死於警車追捕的比例是總人口的三倍，喬州自身的追捕紀錄也反映了此模式。強森表示，這是系統性過度執法的體現。

喬州的追捕政策賦予了巡警很大的自由裁量權—允許他們追捕那些輕微違規行為，例如吊銷駕照、尾燈損壞或超速行駛。批評者指出，缺乏監督使得執法變成了公共安全隱患。

喬州是全美人均追捕致死率最高的州之一。在同一時期，巡警使用了超過2000次PIT機動(PIT maneuvers)—這是一種「精準攔截技術」(precision immobilization technique)，迫使逃逸車輛失控打滑—共導致了19人死亡。

強森說，高速使用PIT戰術應該被重新歸類為致命武力，「它應該遵循同樣的規則和問責制。」

亞特蘭大已經嘗試設定限制。在發生多起旁觀者死亡事件後，市議會將市區追捕限制在暴力重罪上，要求上級批准，並禁止在人口密集的社區使用攔截攔截戰術。但喬州巡邏隊的警員經常跨越城市邊界，並不受這些限制的約束。

強森表示，這就是為什麼改革必須來自州議會，而非僅是市政廳。他還補充，不受約束的政策也會傷害警員。

他說，「他們在追捕過程中殺人後，還要立即回去接受任務。疲勞、加班和壓力都會使他們的決策能力下降。這是一個惡性循環，傷害到所有人。」