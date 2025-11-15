冷颼颼天氣去喜萬年吃煲仔菜 傳承百年粵菜手藝 最受歡迎枝竹羊腩煲感恩佳節登場

「大宴小酌，豐儉由人」是喜萬年的特色之一。(Happy Valley提供)

冷風颼颼、氣溫驟降，又到了最適合大啖煲仔飯與熱騰騰煲仔菜的季節。位於喬治亞州Norcross老字號「喜萬年海鮮大酒樓」(Happy Valley Dim Sum & Asian Cuisine)，以傳承百年的粵菜手藝聞名。每年冬季，餐廳推出多款暖胃菜式，讓食客在寒冬裡感受家的溫度。受矚目的莫過於香氣四溢的「枝竹甘蔗羊腩煲」，一上桌便令人垂涎欲滴，成為亞特蘭大 華人圈與當地饕客冬季必點佳餚。

隨著感恩節與假期佳節將至，餐廳特別邀請民眾攜家帶眷前來堂食，或預約公司、家庭外燴，以地道港式佳餚共享團聚溫情。

冬令進補首選 枝竹羊腩煲溫潤不燥

羊肉性溫，具補氣血、祛寒冷、健脾胃之效，是冬季進補首選。喜萬年的枝竹羊腩煲選用上等羊腩文火慢燉，肉質軟嫩、入口即化；搭配吸滿湯汁的枝竹與新鮮甘蔗，天然甜味中和膻氣，湯頭清潤香濃。煲仔上桌時，醬汁受熱「滋滋」作響，香氣四溢、熱氣氤氳，讓人食指大動。有老饕笑稱：「一鍋羊腩煲，就是整個冬天的幸福味道。」

除羊腩煲外，餐廳還供應臘味煲仔飯、滑雞煲仔飯、牛腩煲仔飯等多樣選擇，米飯吸飽醬香與鍋巴焦香，令人回味。店家並提供外帶煲仔菜與家庭聚餐方案，讓顧客在家也能享受熱騰騰的港式美味。

百年傳承 三代手藝延續老味道

喜萬年的故事可追溯至1912年，創辦人梁茂老師傅原籍廣東新會，早年赴越南 西貢開設「棟棧」「棟利」兩家茶樓，每日凌晨起爐、清晨營業，以手工點心聞名。1996年，梁茂老師傅的長孫梁永康承襲祖傳技藝，在亞特蘭大創立「喜萬年海鮮酒家」，近三十年來成為南部地區最具代表性的港式酒樓之一。

雖然經營團隊多為越南華僑背景，但他們完整承襲中華飲食文化，因此菜式風味正宗，無論點心、熱炒或煲仔菜，都保留了廣東與香港 的傳統味道。

名人主廚掌廚 點心香飄全城

主廚許菊生老師傅曾任香港新光酒樓，擁有數十年粵菜經驗，並與兩位出身加拿大溫哥華、香港名廚陳發基嫡傳弟子的點心師傅共同掌廚。陳發基正是亞特蘭大第一家粵菜餐廳「中一餐廳」的創辦人，可見喜萬年在粵菜傳承上的深厚根基。

招牌點心包括現烤菠蘿包、叉燒包、蝦餃、腸粉、燒賣、干貝水晶餃、乾炒牛河與避風塘系列，樣樣講究、風味正宗。顧客王先生笑稱：「來亞特蘭大若沒吃過喜萬年的點心，就不算真正體驗過地道港味！」

佳節團聚好去處 一鍋暖心老味道

感恩節與假期將至，無論家庭聚餐、公司宴會或到府外燴，喜萬年皆能提供專業服務與靈活菜單選擇，讓親友在佳節共享豐盛團圓餐。「要品嚐老味道，請來喜萬年。」店東說，三代人從越南到美國，傳承的不只是技藝，更是對粵菜文化的熱愛與堅持。

喜萬年海鮮大酒樓位於Oakbrook Square購物中心（5495 C1 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30093），電話：678-218-0888，週三休息。更多資訊請上官網 www.happyvalley-ga.com 或臉書 facebook.com/happyvalleydimsum。