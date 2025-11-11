我的頻道

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

北卡中華美食文化節 2萬多人共襄盛舉

記者王明心／北卡報導
到場祝賀的民選官員與工作人員。 (記者王明心/攝影)
到場祝賀的民選官員與工作人員。 (記者王明心/攝影)

北卡華人聯合會與凱瑞(Cary)市政府日前於市中心聯合舉辦第五屆「中華美食文化節」，將中華美食、才藝表演與文化展覽融為一體，吸引逾兩萬名遊客踴躍參與。

凱瑞市長溫布瑞克(Harold Weinbrecht)致詞表示，很高興與華聯攜手舉辦活動，讓居民能親身體驗中華文化。他說，這是一場社區慶典，展現凱瑞包容多元文化的精神。莫里斯威爾市長考利(TJ Cawley)也以中英文交替發言，稱音樂與舞蹈是世界共通語言，而美食更能讓人心相連。他表示，不出遠門就能探索中華文化與美味，令人興奮。

活動邀請多位政要出席，包括州眾議員劉廣亞、前國會議員及多位地方民選官員，均肯定飲食文化是促進友誼與交流的橋樑。

本屆美食節設有47個美食攤位與31個文化展示攤位，並安排長達六小時不間斷的舞台表演，讓凱瑞市中心的學院街(Academy St)與市中心公園人潮洶湧。

來自紐約的遊客Jay Bryant表示，他熟悉中餐卻在現居城市難覓道地口味，特地帶女兒驅車數小時前來參加。他說，美食節不僅能品嚐佳餚，還能欣賞表演、了解文化，「在美好中互相理解，才是現代社會的精神。」女兒Maggie則開心嚐到地道中華小吃。

同樣從紐約搬來的Mike Green則笑說，他與中國同事對中餐看法不同，朋友偏好道地口味，他卻愛美式中餐如撈麵與春捲，很高興活動能兼顧不同口味。

Kristen S稱，她選了最多人排隊的攤位「熊貓大叔」，該攤由幾位朋友組成，主打煎餅果子。顧客蘇國瑋說：「我等了兩小時才吃到思念已久的味道，希望主流朋友也能喜歡。」

華聯會長江俞霖感謝凱瑞市政府及志工團隊數月來的辛勞，特別提到籌委會主任楊建平從構想到細節全心投入。她表示，活動體現了團隊合作與文化交流的精神，展現中華文化在美社區的凝聚力與活力。

表演節目精彩。(記者王明心/攝影)
表演節目精彩。(記者王明心/攝影)
華聯吉祥物和男女財神向遊客致意。(記者王明心/攝影)
華聯吉祥物和男女財神向遊客致意。(記者王明心/攝影)
美食街人潮洶湧。(記者王明心/攝影)
美食街人潮洶湧。(記者王明心/攝影)
青少年義工為遊客拓印。(記者王明心/攝影)
青少年義工為遊客拓印。(記者王明心/攝影)

