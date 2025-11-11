全美最新醫學院 北卡衛理大學開幕

即將落成的衛理大學開普菲爾谷醫學院教學大樓。(郭燕平提供)

美國最新一所醫學院，日前在北卡 菲耶特維爾(Fayetteville)誕生。衛理大學醫學院獲得美國醫學教育委員會(LCME)官方認證，10月底開始招收首屆學生，並於2026年7月入學。

從2023年一路參與認證過程的資深學務院長與教務院長郭燕平說明，這所醫學院的全名是衛理大學開普菲爾谷醫學院(Methodist University Cape Fear Valley Health School of Medicine)，最初由開普菲爾谷醫療中心 (Cape Fear Valley Health) 發起，網羅醫學教育人才，並全額資助，於醫院旁興建一流醫學教學大樓。

在獲得衛理大學的合作意願後，醫學院成立。她說最令人興奮的是醫院還提供前兩屆學生每人4萬元的助學金。

醫學院創始院長貝爾博士 (Dr. Hershey Bell)表示，這是大學、醫療系統、教職員工及社區傑出人士通力合作的結果。開普菲爾谷醫療系統執行長納戈夫斯基(Michael Nagowski) 說，該地區一直面臨醫生短缺的問題，希望透過在該地培訓醫學生，大大提高這些未來醫生留下來服務的可能性。

該醫學院的使命是在醫療資源匱乏的地區提供一流的臨床實踐經驗，讓醫學生造福該地區。該院學生將學習以社區為中心的創新課程，直接在開普菲爾谷醫療中心的醫院和診所接受培訓。

北卡州大Michael Walden教授的一項經濟影響研究表明，該醫學院將使當地的年度支出增加7200萬元，並創造近 850 個新職位，這還不包括預期的新行業和新雇主帶來的就業機會。