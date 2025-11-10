喬州首個鳥類城 底卡特市獲認證 萊格西公園是亮點

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
10月17日，喬州底卡特市Legacy Park舉行的鳥類城落成典禮上，(左起)底卡特市代理市長Tony Powers、喬州鳥類協會(Birds Georgia)臨時聯合執行董事Adam Betuel和該市自然學家Allison Ericson出席了典禮。(Birds Georgia)
喬治亞州底卡特市(Decatur)成為全州首個獲得「鳥類城」(Bird City)認證的城市。這項榮譽與該州早已有的「樹城」與「蜜蜂城」稱號類似，象徵城市在推動環境教育、宣傳及保護野生棲地上的努力獲得肯定。

底卡特市成功獲認證的亮點之一，是市內的萊格西公園（Legacy Park）。該片土地於2017年由市政府收購後，與亞特蘭大樹木保護協會(Trees Atlanta)等環保團體合作，清除外來雜草，重新種植當地樹木與灌木。園區內現有大片長滿野花與高草的丘陵，還能看到海狸築起的水壩，為鳥類營造出豐富多樣的棲息地。

市府城市自然學家艾瑞克森(Allison Ericson)表示，萊格西公園目前已記錄超過120種鳥類。「濕地是鳥類理想的棲地之一，特別適合候鳥停留、覓食與避難，」她說。秋季清晨的公園濕地，常可見東菲比霸鶲(phoebe)在樹枝間捕食昆蟲，鷦鷯、麻雀與棕脅雀(towhee)在灌木叢鳴唱，禿鷹盤旋天際，庫柏鷹(Cooper's hawk)俯衝入林間，烏鴉隨即響應。

艾瑞克森指出，底卡特早已進行許多取得「鳥類城」認證所需的準備工作，並獲得社區居民支持。她說，除了大型公園修復外，更重要的是在城市各角落創造小型自然空間，「我們需要在社區中找到能讓自然受惠的微小綠地。」

根據WABE報導，整個北美的鳥類族群正在急遽減少。2019年一項研究指出，自1970年以來，北美鳥類數量已下降約25%，消失的數量達數十億隻。

「鳥類數量的下降趨勢令人憂心，」喬治亞鳥類保護協會(Birds Georgia)計畫主管貝圖爾(Adam Betuel)表示。該協會主導州內的「鳥類城」計畫，目的是促使城市思考如何減少對鳥類的威脅，並採取具體行動保護野生動物。

貝圖爾指出，城市與郊區對鳥類而言既吸引又危險。許多人會設置餵食器、打造綠地，為鳥類提供食物與棲所；但同時，家貓、玻璃建築與夜間照明都可能威脅牠們的安全。

目前，美國已有德州、科羅拉多州及印第安納州推行類似「鳥類城」的計畫，墨西哥、巴西與哥倫比亞也設有相關制度。喬州除底卡特外，泰比島(Tybee Island)與達里恩(Darien)也正努力申請認證。

喬州鳥類城標誌。(Birds Georgia)
在喬州底卡特市Legacy Park觀察鳥類的民眾。(Josh Jackson提...
在喬州底卡特市Legacy Park觀察鳥類的民眾。(Josh Jackson提供)

