Duluth牙科中心推出29美元護牙檢查 含3D掃描賓大牙醫名師Shifrin醫師30年經驗 服務亞城 守護全家口腔健康

Duluth牙科中心擁有先進的3D斷層電腦掃瞄儀器。 (Duluth牙科中心提供)

想了解自己牙齒的健康情況又擔心保險 和自付額太貴嗎？位於喬治亞州Duluth市的 Duluth牙科中心(Duluth Dental Center) 日前推出護牙超值諮詢專案，僅需29美元即可享有完整口腔檢查與3D電腦斷層掃描(CBCT)。此優惠不僅讓民眾以低成本掌握牙齒狀態、獲取專業治療方案建議，也展現診所長期回饋社區的用心。

此項專案對於因缺牙、牙痛、咀嚼困難、牙齦問題、牙齒鬆動或疑似蛀牙而遲遲未就診的民眾而言，是一項難得的機會。對於無牙保險的家庭而言，更是一大福音。

*名校、軍醫資歷 值得信賴的牙醫師

Duluth牙科中心負責人 Shifrin醫師(Dr. Tatiana Shifrin) 擁有超過30年的臨床經驗，學經歷深具重量，特別受到華人 社區重視。她是喬治亞理工學院Georgia Tech本科畢業，接著在賓州大學牙醫學院(University of Pennsylvania School of Dental Medicine)畢業，1993年到1996年任美國空軍上尉軍醫，後來又完成AIE植牙課程、進階植牙大師系列與完整植牙住院醫師訓練，是美牙醫學會(ADA)、喬州 牙醫協會(GDA)會員。

擁有軍醫背景與多年醫療訓練，Shifrin醫師以嚴謹、細膩、耐心著稱，並在Duluth深耕服務近30年，累積數百則五星好評。她強調：「牙齒健康不僅關於外觀，更影響咀嚼、發音、營養吸收和全身健康。早期檢查、早期處理，一定比等到疼痛難忍、發炎感染時更安全、更省錢。」

*3D定位檢查 科技提升診斷精準度

此次優惠包含3D口腔掃描，能評估牙根、牙骨結構，牙齦與牙周健康，未萌牙、阻生齒，是否有隱藏感染或病灶，以及缺牙區骨質條件評估(必要時可諮詢植牙)等等。

診所除日常牙科與美容牙科外，也提供植牙、根管治療、牙冠、牙齦病治療等全科服務。

*華人最重視：醫師技術 ＋ 價格透明

面對牙科保險複雜、就診費用高昂的美國醫療環境，許多華人往往因費用擔憂而延誤治療。Shifrin醫師表示：「我們希望降低民眾的負擔，讓每位患者清楚了解口腔健康與治療計畫。健康與笑容值得投資，而我們的工作就是讓大家安心看牙。」

診所提供治療方案及費用透明說明，並可協助詢問保險涵蓋內容。這次的限時優惠29美元諮詢包含：全口檢查，醫療史諮詢，2D與3D掃描(CBCT)，咬合分析，及治療方案建議等。

*服務範圍廣泛、全家皆宜

Duluth牙科中心服務Duluth、Johns Creek、Lawrenceville、Norcross、Suwanee等社區，深受家庭、上班族、長者與學生族群信賴。

Shifrin醫師最後表示：「牙齒是每日陪伴我們的健康基礎。別等到痛了才來檢查，用小成本提前規畫，才能避免大問題。」

Duluth牙科中心資訊：

📍地址：4229 Pleasant Hill Rd, Duluth, GA 30096

📞電話：770-232-5255