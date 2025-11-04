佛州禁中國人買房 經2年纏訟 獲法院認可

佛州邁阿密一處房產掛著出售的牌子。佛州禁止中國人置產的法令爭議，上訴法院判定佛州政府可以執行。(路透)

佛羅里達州2023年5月通過法令，禁止包括中國在內的多個國家公民在該州購買房地產 ，四名中國公民就此指控佛州 違反聯邦法律禁止住房歧視的規定，經過兩年多的纏訟後，在亞特蘭大的第11巡迴上訴法院4日駁回訴訟，佛州政府可以執行該法令。

綜合多個媒體報導，這四名中國公民在法令通過後，由美國公民 自由聯盟(ACLU)代表法院提控，但在2023年8月遭駁回，四人不服再提告第11巡迴上訴法院，上訴法院在2024年2月作出臨時裁決叫停執行這項法律，在接近兩年之後，終於在4日作出最終裁決。

由三名法官組成的合議庭，以2 比1駁回該法律違反聯邦法律和歧視亞裔的指控。根據這項法律，若定居中國但不是美國公民或綠卡持有者，不得在佛州擁有房產和土地。

判決由川普總統在首個任期內任命的法官拉戈亞(Barbara Lagoa)負責撰寫，她指出有關法令並未阻止四名原告在佛州購買房地產，因為他們所報稱的住所是在佛州而非中國，且他們已在佛州生活多年。

根據有關法令，只要居住在佛州「某個地方」，即被視為在該州擁有住所，無需有永久居留的意圖。故此四人並不具備提出訴訟的法律資格，因為該法律僅適用於「居住在」中國的人。

而且四名原告在2023年7月1日該法令生效前，就已經擁有房產。

判決指出，「與其他人一樣，當一個沒有永久居留身分的人身處佛州，並有意將佛州作為其永久或無限期居住地時，他就算在佛州有住所」。

雖然法官們承認原告擔心未來在佛州購買房地產可能會受到影響，但他們未能證明有迫切的損害，因為他們都沒有提供任何證據證明，他們有在佛州購買其他房產的具體計畫。

對於有關裁決，雙方律師尚未有任何置評。