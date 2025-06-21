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為什麼一定要把拿到駕照的孩子加到車保險中

作者：楊玫保險事務所
馬路如虎口，把孩子加入車險是負責任、保護全家的明智做法。
馬路如虎口，把孩子加入車險是負責任、保護全家的明智做法。

許多家中有青少年孩子的朋友，都會問為什麼一定要把拿到駕照的孩子加到車保險中呢？如此保費會上漲啊？實際上，將孩子加到車保中，是件而是負責任、合法、保護全家的明智做法，哪怕保費會上漲一點，也遠遠比萬一出事承擔鉅額損失要划算得多。

一、法律要求與責任劃分

在大多數州，如果一個有駕照的家庭成員住在同一住所，並且可能使用家庭車輛，保險公司是要求你將他或她列為被保人。如果孩子發生事故卻沒有被列在保單上，保險公司可能會拒賠，這會導致家庭面臨巨大的法律和經濟責任。

二、保護家庭經濟安全

新手司機由於經驗不足，出事故的概率更高。如果孩子開車撞了別人，產生的修車費、醫療費甚至法律訴訟費可能非常高。而將孩子納入保險，可以確保這些費用由保險承擔，避免家庭經濟受到嚴重衝擊。

三、避免被保險公司追責或終止保單

如果保險公司發現你故意沒有申報一個駕照持有者，他們可能會以「信息隱瞞」為由提高保費、取消保單，甚至在你最需要理賠時拒賠。這些後果得不償失。

四、為孩子建立保險記錄

早早把孩子加入保單，有助於他們將來獨立購買保險時建立良好的保險記錄。如果他們長期作為家庭保單的被保人，保持良好駕駛記錄，將來自己的保險費用也會更低。

總之，把拿到駕照的孩子加入車險不是一個「可選項」，而是負責任、合法、保護全家的明智做法。哪怕保費會上漲一點，也遠遠比萬一出事承擔鉅額損失要划算得多。開車是自由，但保險是底線。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人楊玫保險事務所Amy Insurance Group提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫楊玫保險事務所電話：770-986-6998，地址：10710 Medlock Bridge Road, Suite 225, Johns Creek, GA 30097，網址：https://www.amyins.com。

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