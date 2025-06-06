喬州高院：公共場所續禁21歲以下攜槍

喬治亞州最高法院裁決，繼續禁止大多數21歲以下人士在公共場所攜帶手槍。(pexels)

喬治亞州 最高法院日前裁決維持該州州法，繼續禁止大多數21歲以下人士在公共場所攜帶手槍。

根據喬州 法律，任何18至20歲的人都可在自有房產、車內、公司辦公室或用於狩獵、釣魚和運動射擊等目的持有手槍。接受過軍方訓練的該年齡人士可免受該法限制。

來自朗普金郡(Lumpkin)的20歲男子史蒂芬斯(Thomas Stephens)在2023年(當時他18歲)被法院拒絕發放武器攜帶許可證後，對喬州提出訴訟。史蒂芬斯要求州政府停止執行該法，稱其侵犯了他的憲法權利。

初審法院批准了州府駁回訴訟的動議。喬州最高法院則駁回了史蒂芬斯的上訴，指出喬州憲法保障持槍權，但允許州議會規範持槍條例。

喬州擁有全美最寬鬆的槍枝法之一。這項裁決是在喬州槍枝管制問題引發激烈爭論之後所做出的。去年9月，亞特蘭大 東北部的阿巴拉契亞高中(Apalachee High)發生了大規模槍擊事件，一名14歲的男學生被控殺害了兩名教師和兩名學生，並致數人受傷。

史蒂芬斯請求州最高法院在用於挑戰第二修正案的兩項聯邦法律標準中，選擇一項「嚴格審查」(strict scrutiny)或「歷史和傳統」(history and tradition)，以評估喬州法律是否合憲。

這項由大法官平森(Andrew Pinson)撰寫的裁決指出，這些標準「不能取代」用來確定州憲法文本的原始含義。與喬州不同，美國憲法並未明確允許立法機構監管人們攜帶槍枝的方式。

平森在裁決中寫道，解讀憲法條款的含義「不僅需要仔細關注相關條款的措辭，還需要關注其更廣泛的法律和歷史背景」。

史蒂芬斯的律師門羅(John Monroe)辯稱，該法侵犯了其當事人的權利。他也稱這是一項武斷的法律，因為軍事訓練的重點並非手槍。但他知道，要推翻此法將是一場艱苦的戰鬥。

門羅在談到此次裁決時表示並不意外，因為有一個多世紀的先例對他們不利。但他表示，「對這項裁決感到失望」，但「事實就是如此」。

在史蒂芬斯提起訴訟前不到一年，共和黨的州長坎普(Brian Kemp)於2022年簽署法案，允許喬州居民無需州府許可即可攜帶手槍。一項允許人們起訴地方政府制定槍枝安全措施的法案今年在4月份州立法會議的最後一天夭折，多項槍枝安全提案也未能獲得委員會通過。