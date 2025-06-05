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夏樂亞裔月慶典 客家紙傘舞驚豔全場

北卡訊
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CRVA Senior Managers Eric Caratao及Kevin Thomas與台灣志工合照。(同鄉會提供)
CRVA Senior Managers Eric Caratao及Kevin Thomas與台灣志工合照。(同鄉會提供)

北卡夏樂市五位台灣志工5月28日參加由Charlotte Regional Visitors Authority(CRVA)在Convention Center舉辦的AAPI Heritage Month Celebration，向參觀者介紹多元的文化傳統與產業發展，並以客家紙傘舞驚艷全場。

當天活動高潮是由莊晴文、蘇郁雯，許慧珊與張宜靜等四位台鄉會志工表演的客家紙傘舞，在山歌「十八姑娘」與「天公落水」輕快曲調中，紙傘靈活地隨她們的步伐上下舞動，細膩的指尖動作展現出台灣客家女性的溫婉氣質，贏得許多熱烈掌聲。

電音三太子、民俗宗教的桌圍繡彩、布袋戲偶也讓觀眾駐足流連，同鄉會還準備了三個不同主題的海報與各台灣手冊，讓大家進一步了解台灣觀光景點與飲食文化。

一些民眾提問「台灣有如同美國的原住民嗎?」「有不同的語言嗎?」 志工們以有關原住民以及1935年台灣博覽會的歷史地圖，詳細解說不同住民的分布、語言與服飾。

例如，台南市與紐約市同於1624年由荷蘭人開始建城，而台灣的現代城市規畫與在台北四處可見的巴洛克歷史建築源自於二十世紀初等。此外，從高山烏龍茶及精美的茶具談到台灣早期的農產加工業與近年的半導體產業鏈，都讓參訪者了解到台灣過去四百年來的歷史與發展與美國有一定程度的相似。

此次造訪台灣文化攤位的人士以Convention Center內部與周遭的夏樂市市府工作人員與相關經貿從業者為主。近30年來，夏樂市迅速成為美國第二大銀行中心以及內外移居者的關注焦點，跨越南北卡邊界的夏樂都會區的人口因此倍數成長。

志工莊晴文與攤位一角。(同鄉會提供)
志工莊晴文與攤位一角。(同鄉會提供)
台灣志工在CRVA AAPI Heritage Month Celebratio...
台灣志工在CRVA AAPI Heritage Month Celebration表演客家紙傘舞。(同鄉會提供)
志工為參訪者解說台灣傳統民俗。(同鄉會提供)
志工為參訪者解說台灣傳統民俗。(同鄉會提供)

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