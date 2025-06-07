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商業經紀買賣專家梁哲淵 助力退休與創業需求 搶佔市場轉型先機

亞特蘭大訊
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梁哲淵以專業經歷幫助客人買賣生意，掃瞄二維碼便可隨時與他聯繫。(Joe提供)
梁哲淵以專業經歷幫助客人買賣生意，掃瞄二維碼便可隨時與他聯繫。(Joe提供)

在美國高利率與通膨壓力持續之際，越來越多中小企業主選擇提前退休，尋求穩健的出場機會。同時，市場上也湧現新一波創業與投資熱潮，投資人積極物色具潛力的生意標的。如何在變動的經濟環境下順利完成轉讓或尋得理想投資對象？專業商業經紀人梁哲淵（Joe C. Liang）提供全方位解決方案。

梁哲淵隸屬於Georgia Business Associates, Inc.（GBA），該公司自1979年創立至今，深耕喬治亞州及整個美國東南部地區，超過40年專精於中小企業買賣、估值與併購諮詢服務，業務遍及亞特蘭大都會區及阿拉巴馬、田納西、北卡羅來納、佛羅里達等州。

專業認證與卓越紀錄

梁哲淵擁有國際商業經紀人協會（IBBA）認證的CBI商業仲介人資格，並進一步獲得M&AMI併購大師仲介人高級認證，展現其在百萬美元以上交易的豐富經驗。他多次榮獲喬治亞商業經紀人協會（GABB）頒發的百萬美元俱樂部榮譽，是業界少數同時具備實戰經驗與高階認證的雙料專家。

多元背景 精準服務

梁哲淵畢業於Grinnell College，並於天普大學Fox商學院取得MBA學位。曾任職《財富》百大企業高管，橫跨醫療、科技、保險與教育產業。他同時具備特許經營與小型企業管理經驗，熟悉各產業經營流程，能提供客戶高度專業與實務並重的分析與建議。身為亞裔移民，他通曉普通話與台語，特別了解亞裔業主在美營運與退出市場的獨特挑戰，提供貼近文化與語言的溝通服務。

順應經濟走勢 提供策略導向服務

2025年美國中小企業面臨世代交替與數位轉型壓力，梁哲淵指出，許多高齡業主在當前利率環境下，傾向把握市場尚穩之際出場，轉讓現有生意給新世代創業家或投資人。GBA專業團隊可協助進行市場評估、生意估值、買賣撮合、談判與過戶流程管理，確保每筆交易合法、高效、雙方共贏。

廣泛網絡 放眼本地與國際

作為IBBA與GABB活躍會員，梁哲淵與全球22國、1600多名業界菁英保持緊密聯繫，透過多重上市平台（MLS）將客戶生意曝光至更多潛在買家，提升交易成功機率。他強調：「在經濟轉型期，選對經紀人就等於把握先機。」

值得信賴的退休與創業夥伴

無論是正考慮退場的業主，或是積極尋找下一個創業機會的投資者，梁哲淵皆能量身打造策略與服務。他承諾以誠信、透明與專業陪伴每一位客戶走過買賣轉換的每一步，讓轉型不再艱難。

欲了解更多信息，可訪問梁哲淵的專屬公司網站：www.gabusinessbrokers.com，電話或簡訊：617-778-4635，電郵：[email protected]

亞裔 退休 利率

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