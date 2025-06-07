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法寶寺6月15日舉行梁皇寶懺法會

亞特蘭大訊
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法寶寺邀請闔府參與法會。(法寶寺提供)
法寶寺邀請闔府參與法會。(法寶寺提供)

中台禪寺亞特蘭大分院法寶寺(Dharma Jewel Monastery)，將於6月15日(週日)上午9時30分至下午1時舉辦「梁皇寶懺 (卷五) 法會」，並有供燈、供僧、消災等法事。欲參加法會及立牌位者，得於6月11日前致電向法寶寺登記報名，以便提供素齋結緣。

法寶寺指出，梁皇寶懺緣於篤信佛教的梁武帝，夜見巨蟒於宮中口吐人語，道出前世原為皇后郗氏，因瞋心而墮為巨蟒，祈求梁武帝代為至誠懺悔。武帝驚駭因果循環報應之理，允其懇求。誌公大和尚為其誠心所感，制定《梁皇寶懺》。由於仰仗三寶的清淨功德，郗氏在大法會圓滿時，得以超生為天人，足以證明懺悔滅罪的殊勝功德與佛法的不可思議。

法寶寺邀請闔府參與，當天法會從上午9時30分開始佛前獻供，10時誦念《金剛般若波羅蜜經》、《梁皇寶懺‧卷五》，11時30分佛前大供/消災/超薦/回向，中午12時開示法要，下午1時素齋外帶。法會有中英文雙語開示，提供中英文經本。

法寶寺位於喬治亞州亞特蘭大郊區的Dekalb，緊鄰285高速公路旁，往來交通十分便利。占地七英畝的法寶寺，是亞特蘭大最大的禪修道場。清淨的法寶寺旁松木挺立，林間一泓溪水潺繞，清涼安適的環境，秋冬時節愈顯靜謐幽隱；寺內禪堂高廣莊嚴，提供大眾於此參禪靜坐、聽經聞法、共修禮懺，是澄心靜慮的清涼淨土。

相關詳情可聯絡法寶寺電話：770-939-5008，電郵：[email protected]，或參閱網站：http://dharmajewel.us，法寶寺地址：2550 Henderson Mill Rd.NE, Atlanta, GA 30345。

亞特蘭大 喬治亞州

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