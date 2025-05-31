北卡黃徐雙雙宣布角逐凱瑞市議員 數十官員民代相挺

黃徐雙雙宣布參選凱瑞市議員選舉。(記者王明心/攝影)

北卡 州凱瑞市(Cary)的黃徐雙雙(Bella Huang)，日前宣布將參加凱瑞市市議員選舉。前有顧泓彬、劉廣亞的華人 成功參政先例，黃徐雙雙的參選發布會，吸引包括20多位國會議員、州議員、郡委員、市議員、公校委員、綠道建設委員會主席等270多人到場支持。

一向鼓勵華人參政的北卡前國會眾議員尼克(Wiley Nickel)還帶動觀眾為黃徐雙雙歡呼加油，稱凱瑞市議員直接反映了凱瑞的多元化特色。劉廣亞表示，當年她參選沒有任何官員認識她，這次有這麼多政壇朋友出席，格外感謝他們對亞裔 的友誼。

州議員Maria Cervania指出現在的凱瑞市議會中有「不適任者」，讓大家很難做事，所以黃徐雙雙的當選非常重要，希望大家出錢出力支持。三位凱瑞現任市議員Carissa Johnson、Michelle Craig、Lori Bush到場為「未來同事」加油。

強森讚揚黃徐雙雙願意傾聽的態度，稱這是民意代表非常重要的特質。 參加黃徐雙雙競選發布會的官員、民眾多達200多人，把餐廳擠得水泄不通。(記者王明心/攝影)

黃徐雙雙說，自己來自中國東北小鎮，父母在工廠工作，業餘開一家小商店，她從小就體會到努力工作的價值。後來父母離婚，母親獨力養育她和妹妹，把所有的積蓄都投入她們的教育。從那一刻起，她決心變得堅強，志在必得。讀書時必須同時身兼好幾份工作，教會了她傾聽、學習和服務他人的價值。

身為愛貝爾(iPearl)公司副總裁的她，曾提供筆記型電腦保護殼給三萬多名教師，表達對他們的感謝。過去幾年來，她共同創立了MOVENC基金會和北卡亞裔美國人協會，也擔任中文學校家長會副會長。

從小鎮女孩、女企業家，到社區服務者，這一路的驅動力來源於堅韌精神、責任感以及對社區力量的深信。