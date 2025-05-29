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國際中文辯論賽 亞城張鴻毅獲最佳辯士

亞特蘭大訊
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美國隊隊員左起：王筱晴、張鴻毅、黃冠翔。(美國隊提供)
美國隊隊員左起：王筱晴、張鴻毅、黃冠翔。(美國隊提供)

多達72個來自中國、香港澳門、馬來西亞、台灣隊伍參與的國際縱橫盃中文辯論賽，經過六天賽程，美國隊榮獲亞軍。個人獎方面，張鴻毅(Hongyi Zhang)擊敗本屆海內外數百名選手，成為美國隊史上榮獲本屆賽事唯一全程最佳辯手(Best Debater of the tournament)。

此外，王筱晴(Adela Wang)榮獲本屆賽事唯三全程優秀辯手(Outstanding Debater of the tournament)。林朵(Lynn Lin)、韓恩(Anne Han)則獲單場優秀辯手(Outstanding Debater of a single match)。

張鴻毅表示，透過比賽，他學到的不僅是專業領域的權威知識，隊內和教練也都會了解相關醫學專業知識，進而認識到社會相關問題。

他表示，辯論不是站在雙方立場吵架，而是通過不同角度看待問題。在過程中，不僅學到學校授課內容，更能學到在校內看不到的細節，如培養批判性思維，養成獨立思考能力，培養團隊合作教培等，他也特別感謝教練的付出。

王筱晴感謝教練及隊友們。她說，辯論從來不是單打獨鬥、閉門造車，而是同心協力的結果。

黃冠翔表示，這次拿到亞軍好成績，非常感謝教練指導和隊友們努力。他說，辯論比賽對他影響很深，明顯感覺到自己的寫作、口語表達，甚至團隊合作能力都有所提升。

縱橫杯辯題包括面對手機上網沉迷該如何接受拒絕訊息、針對肥胖現象應該優先提倡健康管理或解決歧視、防範電信詐騙是仰賴AI科技或教育等。

亞洲華語辯論自2019年邀閻永忠擔任美國隊總教練迄今，相關信息可洽：[email protected]

美國隊隊員左起：高升、徐美欣、林朵。(美國隊提供)
美國隊隊員左起：高升、徐美欣、林朵。(美國隊提供)
美國隊隊員左起：張鴻毅、楊萬鵬。(美國隊提供)
美國隊隊員左起：張鴻毅、楊萬鵬。(美國隊提供)
隊員史宏儒。(美國隊提供)
隊員史宏儒。(美國隊提供)
林朵獲單場最佳辯手。(美國隊提供)
林朵獲單場最佳辯手。(美國隊提供)

澳門 歧視 香港

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