國際中文辯論賽 亞城張鴻毅獲最佳辯士

美國隊隊員左起:王筱晴、張鴻毅、黃冠翔。(美國隊提供)

多達72個來自中國、香港 、澳門 、馬來西亞、台灣隊伍參與的國際縱橫盃中文辯論賽,經過六天賽程,美國隊榮獲亞軍。個人獎方面,張鴻毅(Hongyi Zhang)擊敗本屆海內外數百名選手,成為美國隊史上榮獲本屆賽事唯一全程最佳辯手(Best Debater of the tournament)。

此外,王筱晴(Adela Wang)榮獲本屆賽事唯三全程優秀辯手(Outstanding Debater of the tournament)。林朵(Lynn Lin)、韓恩(Anne Han)則獲單場優秀辯手(Outstanding Debater of a single match)。

張鴻毅表示,透過比賽,他學到的不僅是專業領域的權威知識,隊內和教練也都會了解相關醫學專業知識,進而認識到社會相關問題。

他表示,辯論不是站在雙方立場吵架,而是通過不同角度看待問題。在過程中,不僅學到學校授課內容,更能學到在校內看不到的細節,如培養批判性思維,養成獨立思考能力,培養團隊合作教培等,他也特別感謝教練的付出。

王筱晴感謝教練及隊友們。她說,辯論從來不是單打獨鬥、閉門造車,而是同心協力的結果。

黃冠翔表示,這次拿到亞軍好成績,非常感謝教練指導和隊友們努力。他說,辯論比賽對他影響很深,明顯感覺到自己的寫作、口語表達,甚至團隊合作能力都有所提升。

縱橫杯辯題包括面對手機上網沉迷該如何接受拒絕訊息、針對肥胖現象應該優先提倡健康管理或解決歧視 、防範電信詐騙是仰賴AI科技或教育等。