喜萬年大酒樓超值套餐 經濟實惠傳遞開心與健康 良心經營 手工點心與熱炒招牌不變 高CP值美食深得人心 提及世界日報享5%折扣

喜萬年9道大菜再加上甜點的10人家庭套餐，僅需300元；也可選6人6道菜，才160元。(圖片取現場拍攝)

位於喬治亞州 Norcross的喜萬年海鮮大酒樓(Happy Valley Dim Sum & Asian Cuisine)，以手工港式點心、粵式熱炒及大方實惠的家庭套餐，深受本地華人與亞裔 社區青睞。即使面對近年物價飛漲，該店依然推出高CP值的家庭餐：10人套餐僅需300元；6人套餐只要160元。如此物美價廉的選擇，不僅飽足也暖心。

「吃是最開心的事！」如同老板娘在YouTube影片中笑著說，開心、好吃又健康，正是喜萬年創業26年來始終如一的承諾。從用料選擇到菜餚火候、點心製作，皆秉持良心經營，用心款待每一位顧客，展現出餐廳對品質與誠意的堅持。

(影片來源：記者林昱瑄拍攝製作)

該餐廳每日現做的手工點心，如蛋塔、菠蘿叉燒包、芋頭餃、炸蝦丸等，數量有限且絕不馬虎。例如人氣蛋塔，每小時最多僅能出爐24個，為的是保留最佳酥脆與香氣。凡提前預訂10個以上點心，還可享5%折扣優惠。另外，即日起在喜萬年用餐凡提及「世界日報」，也可享有5%的折扣。

除了點心，講究「原汁原味」的粵式熱炒菜色也是一絕。招牌菜如蔥油雞、椒鹽蝦、京都肉排、海鮮羹、本樓炒飯等，皆以健康為取向，絕不添加任何防腐劑，適合長輩與孩童共享。老板娘強調：「我們不是走重口味，而是讓人吃得安心、吃得舒服。」

餐廳佔地逾6000平方英尺，裝潢融合歐式宮廷風格與高級義大利 石地板，空間通風寬敞，適合家庭聚餐、社團聚會及喜慶宴席。開業以來承辦無數婚宴、壽宴與社區活動，也提供外燴辦桌與外帶服務，經驗豐富。而且從備料、製作到出菜，每道工序一絲不苟，展現出職人精神與衛生品質的雙重保證。這樣的經營理念也在顧客間建立起口碑與信任，成為許多家庭長年回訪的首選。