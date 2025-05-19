亞城市長狄更斯 啟動競選連任活動 爭取支持

最近啟動連任競選計畫的亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)。(美聯社)

在帶領亞特蘭大 走出新冠疫情 和隨之而來的犯罪高峰後，市長狄更斯(Andre Dickens)最近啟動了連任競選活動，他已獲得140萬競選經費，並得到包括民權英雄、前市長楊(Andrew Young)和前總統卡特(Jimmy Carter)的孫子Jason Carter等人的支持。

亞特蘭大下任市長將主持2026年世界盃 (2026 World Cup)開幕式，屆時將有大批遊客湧入亞城。

狄更斯表示正履行其降低犯罪率和增加經濟住房的承諾。但活動人士稱，他疏遠進步派人士，尤其是支持耗資1.15億元建設警察和消防員培訓中心，又被反對者稱為「警察城」(Cop City)。

愛默蕾大學(Emory)法學教授史密斯(Fred Smith Jr.)表示，狄更斯是一股「充滿活力的力量」(energizing force)，並補充說，他加強了經濟住房建設，並幫助阻止了亞城最富裕社區巴克亥(Buckhead)脫離該市。

亞特蘭大將是16個主辦2026年世界盃足球賽的城市之一。今夏，亞城也將預演另一場國際賽事—國際足總俱樂部世界盃(FIFA Club World Cup)的六場比賽。這些賽事將為亞城帶來更多的交通流量。

與歷任市長一樣，狄更斯在擴大公共交通方面進展緩慢。他放棄了沿著該市東區環線(Eastside Beltline)建造輕軌，稱轉向其他計畫將有助於更高需求的地區。預計這些工程將需要數年才能完成。

另外，狄更斯承諾在兩個任期內建造或保留2萬套經濟住房。目前，超過一半已建成或正在建設中。

狄更斯的另一首要任務是減少犯罪，疫情間亞城和全美其他城市犯罪率飆升，後來下降。執法官員近日表示，從2023年到2024年，該市的整體暴力犯罪下降了46%，青少年犯罪下降了23%。